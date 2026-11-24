i Die Täter erbeuten ganze Lkw-Ladungen – der Schaden ist enorm. APA-Images / Roland Mühlanger (Symbolbild) Schaden ist enorm "Ganze Lkw-Ladungen" – Kriminalamt schickt Warnung aus Immer mehr Firmen und Frächter werden Opfer von Frachtbetrügern. Die Täter erbeuten ganze Lkw-Ladungen und richten enorme Schäden an. Von André Wilding 24.11.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In den letzten Wochen und Monaten häuften sich in Oberösterreich die Anzeigen von Unternehmen und Frächtern, die Opfer von sogenanntem "Frachtbetrug" wurden. Da die unbekannten Tätergruppen durch diese Betrugsmasche ganze LKW-Ladungen verschiedenster Waren erbeuten, sind die entstandenen Schadenssummen sehr hoch.

Derzeit sind zwei Vorgehensweisen zu unterscheiden:

1. Betrug durch vorgetäuschte Kaufinteressenten

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Im ersten Fall werden Handels- und Produktionsbetriebe per E-Mail von vermeintlichen Kaufinteressenten kontaktiert. Dabei handelt es sich um Betrüger, die E-Mail-Adressen bestehender, seriöser Unternehmen geringfügig abändern, um über die tatsächliche Herkunft der Nachricht zu täuschen.

Gelingt diese Täuschung und kommt das Geschäft zustande, beauftragt die Tätergruppe ein legales Subunternehmen mit dem Transport. Auch hier nutzen die Täter wieder leicht veränderte E-Mail-Adressen eines realen Speditionsunternehmens. Der ahnungslose Subunternehmer holt die Ware beim Opfer ab und liefert sie an einen von den Tätern bestimmten Ort.

2. Betrug über Frachtbörsen

Im zweiten Fall suchen Speditionen und Logistiker auf sogenannten Frachtbörsen nach Subunternehmen, um eigene Kapazitätsengpässe auszugleichen. Auf diesen Plattformen registrieren sich jedoch auch Betrüger als vermeintlich legale Transportunternehmen – ebenfalls unter Verwendung leicht abgewandelter E-Mail-Adressen seriöser Firmen. Erteilt eine Spedition einem solchen Scheinunternehmen den Auftrag, wird die Ware zwar am Lagerort abgeholt, aber nie zum eigentlichen Bestimmungsort geliefert.

Präventionstipps der Polizei

Die Polizei rät allen Betrieben – insbesondere im Speditions- und Frachtgewerbe –, die E-Mail-Adressen von Kunden und Transportpartnern genauestens auf Abweichungen zu prüfen. Oft werden nur kleinste Details verändert, etwa "i" statt eines kleinen "l" oder einzelne statt doppelter Buchstaben im Firmennamen.

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- Adressen abgleichen: Vergleichen Sie die Absenderadresse immer mit den offiziellen Kontaktdaten auf der Website des jeweiligen Unternehmens.

- Telefonisch rückversichern: Kontaktieren Sie die Firma im Zweifelsfall telefonisch. Verwenden Sie dafür jedoch niemals die Rufnummer aus der E-Mail-Signatur – diese wird von den Tätern bewusst eingesetzt, um die Täuschung aufrechtzuerhalten.