i FP-OÖ-Chef Manfred Haimbuchner bei der Pressekonferenz in Linz. FPÖ OÖ Wird heute beschlossen Mehr Geld fürs Wohnen – Oberösterreich hebt Beihilfe an Mehr Geld fürs Wohnen: Oberösterreich hebt mit 1. Jänner 2027 die Wohnbeihilfe an. Auch für Pensionisten gibt es eine wichtige Neuerung. Von Andreas Neumayer 24.11.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer bei der Bewältigung seiner Wohnkosten auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist, kann in Oberösterreich künftig mehr Geld bekommen. Die Landesregierung beschließt am Dienstag die neue Wohnbeihilfenverordnung.

Mit Jahresbeginn 2027 werden die förderbaren Quadratmeter angehoben und an die Neubauförderung angepasst. Gleichzeitig fällt die bisherige monatliche Obergrenze von 300 Euro.

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So viel Geld gibt es ab Jänner

Bei einem Fördersatz von 3,70 Euro pro Quadratmeter ergeben sich ab 1. Jänner 2027 folgende monatliche Höchstbeträge:

Eine Person: 50 Quadratmeter – bis zu 185 Euro

Zwei Personen: 70 Quadratmeter – bis zu 259 Euro

Drei Personen: 85 Quadratmeter – bis zu 314,50 Euro

Vier oder mehr Personen: 95 Quadratmeter – bis zu 351,50 Euro

Wichtige Änderung für Pensionisten

Auch für Menschen über 70 Jahre bringt die neue Verordnung eine finanzielle Erleichterung. Muss der Ehepartner in ein Alten- oder Pflegeheim ziehen, kann die bisherige Wohnbeihilfe weiterhin für zwei Personen bezogen werden.

Bislang galt diese Regelung bereits im Falle einer Verwitwung. Nun wird sie auch auf den Umzug des Ehepartners in ein Heim ausgeweitet.

Weniger bürokratische Hürden

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"Mit dem heutigen Beschluss setzen wir die angekündigten Verbesserungen bei der oberösterreichischen Wohnbeihilfe um. Wir entlasten jene Menschen, die bei der Bewältigung ihrer Wohnkosten auf Unterstützung angewiesen sind. Wir erhöhen die möglichen Förderbeträge, schaffen mehr finanzielle Sicherheit für unsere ältere Generation und bauen unnötige bürokratische Hürden ab. Gerade in finanziell herausfordernden Zeiten muss Unterstützung dort ankommen, wo sie tatsächlich gebraucht wird und das möglichst unbürokratisch“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter und Wohnbaureferent Manfred Haimbuchner (FPÖ).