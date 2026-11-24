i Die Arbeiterkammer Oberösterreich nahm 66 Christbaum-Verkaufsstände unter die Lupe. iStock Landwirtschaftskammer OÖ Trotz trockenem Jahr – die Christbäume gehen nicht aus Gute Nachrichten von der Landwirtschaftskammer (LK): Trotz Trockenheit gibt es genug heimische Christbäume. Von Andreas Neumayer 24.11.2026, 10:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Familien gehört das gemeinsame Aussuchen des Christbaums zur Vorweihnachtszeit einfach dazu. Für 92 Prozent der Oberösterreicher ist ein geschmückter Baum aus dem Weihnachtsfest nicht wegzudenken. Doch bis die Tanne im Wohnzimmer steht, vergehen viele Jahre.

Rund 140 Betriebe des Vereins OÖ Christbaumbauern bewirtschaften insgesamt etwa 400 Hektar im ganzen Bundesland. Zwischen acht und zwölf Jahren dauert es, bis ein Christbaum groß genug für den Verkauf ist.

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Patrick (32) zieht Christbäume groß

Einer, der weiß, wie viel Arbeit dahintersteckt, ist Patrick Klein aus Sattledt (Bezirk Wels-Land). Der 32-Jährige führt den Christbaumbetrieb seines Onkels neben seinem eigentlichen Beruf weiter.

Auf rund 1,5 Hektar wachsen vor allem Nordmanntannen, aber auch Blaufichten, Coloradotannen und Nobilistannen. Besonders in der Vorweihnachtszeit hat der 32-Jährige alle Hände voll zu tun.

"Die Christbaumkultur verlangt neben dem Beruf viel Organisation, die arbeitsintensive Vorweihnachtszeit prägt den Jahresablauf, aber wenn ich dann die Fotos der Christbäume auf Social Media in den Wohnzimmern sehe, dann hat sich die Arbeit das ganze Jahr über gelohnt", meint Patrick Klein.

So erkennt man einen heimischen Christbaum

Wer beim Kauf auf die Herkunft seines Weihnachtsbaums achten möchte, kann sich an der rot-weiß-roten Herkunftsschleife orientieren.

"Viele unserer Kundinnen und Kunden kommen seit Jahren zu uns. Manche haben schon als Kinder mit ihren Eltern den Baum ausgesucht und bringen jetzt ihre eigenen Kinder mit. Die rot-weiß-rote Herkunftsschleife ist ein Versprechen. Der Baum ist frisch, er kommt aus der Nähe und dahinter steht ein Betrieb mit Namen und Gesicht", erklärt Klaus Gschwendtner, Obmann des Vereins OÖ Christbaumbauern.

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Auch Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger verweist auf die jahrelange Arbeit hinter den Bäumen: "Wer heuer einen Christbaum kauft, nimmt einen Baum mit nach Hause, der vor vielen Jahren gepflanzt wurde. Hinter jedem Christbaum steht eine Bauernfamilie, die ihn über Jahre hinweg mit viel Sorgfalt gepflegt, geschnitten und begleitet hat. Diese Verbundenheit und Qualität machen den besonderen Wert eines heimischen Christbaums aus".