i Ein Mopedlenker wurde beim Zusammenstoß verletzt. fotokerschi.at Kollision mit Auto Notarzt-Einsatz nach Motorroller-Crash mitten in Linz Schwerer Unfall am Montagmittag in Linz: Ein Motorroller kollidierte mit einem Pkw. Der Lenker blieb verletzt liegen und der Notarzt musste anrücken. Von Andreas Neumayer 23.11.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr auf der Franckstraße, auf Höhe des Design Centers. Im Bereich der Zufahrt zum ORF-Landesstudio stieß ein rund 60-jähriger Rollerfahrer mit einem Auto zusammen.

Durch die Wucht der Kollision stürzte der Mann und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Ein Notarztteam versorgte ihn noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er unter ärztlicher Begleitung ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht und dort im Schockraum weiterbehandelt.

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Trümmer auf der Fahrbahn

Der Autofahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Auf der Straße lagen verstreute Fahrzeugteile.

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Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch unklar. Das Verkehrsunfallkommando der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.