Der traditionelle Singvogelfang im oberösterreichischen Salzkammergut sorgt erneut für Aufregung. Tierschützer des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) besuchten am Sonntag fünf Vogelausstellungen in Ebensee, Bad Goisern und Gosau. Was sie dort beobachteten, stößt bei ihnen auf scharfe Kritik.
Nach Angaben des VGT waren bei den Ausstellungen im Durchschnitt rund 75 Singvögel in kleinen, an Wänden aufgehängten Käfigen zu sehen. Der Verein spricht von Tierquälerei und kritisiert die gesetzlichen Ausnahmeregelungen für den Singvogelfang in Oberösterreich.
VGT-Obperson Martin Balluch beschäftigt sich nach eigenen Angaben bereits seit 1997 mit dem Singvogelfang. "Diese Ausstellungen zu erleben, bricht sensiblen Menschen das Herz. Dutzende kleine Vögel sitzen in winzigen Käfigen, hüpfen verzweifelt hin und her und stehen extrem unter Stress und Todesangst", sagt Balluch.
Besonders das Verhalten der Veranstalter stößt den Tierschützern sauer auf. Laut VGT galt bei sämtlichen besuchten Ausstellungen ein Fotografierverbot.
Personen, die ihr Handy zum Fotografieren zückten, seien von Singvogelfängern geschubst und verfolgt worden, behauptet der Verein. Zudem sei erklärt worden, dass Tierschützer die Ausstellungen nicht betreten dürften.
Auch die Aussage eines Vogelfängers, er würde selbst Singvögel züchten, sorgt beim Verein für Misstrauen. Der Verein vermutet, dass damit mögliche Überschreitungen der erlaubten Vogelzahl verschleiert werden könnten. Belege dafür werden in der Aussendung nicht genannt.
Grundsätzlich ist das Ausstellen wildgefangener Tiere nach dem Tierschutzgesetz verboten. Für den traditionellen Singvogelfang im oberösterreichischen Salzkammergut gibt es allerdings eine Ausnahme.
Der VGT kritisiert diese Sonderregelung in der oberösterreichischen Artenschutzverordnung und stellt die Zuständigkeit des Landes für die Regelung infrage.
Am kommenden Sonntag wollen die Tierschützer in Bad Ischl demonstrieren. Anlass ist die Endausscheidung, bei der die schönsten Singvögel prämiert werden sollen.