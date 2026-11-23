i Die Stadtbetriebe Steyr gestalten das Öffi-Angebot im Advent attraktiver. Stadtbetriebe Steyr An den Adventsamstagen Einmal zahlen, ganzen Tag fahren – hier geht das Gute Nachrichten für Busfahrgäste in Steyr: An den Adventsamstagen wird aus einem Einzelfahrschein eine Tageskarte. Von Andreas Neumayer 23.11.2026, 11:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachtseinkäufe erledigen, über den Adventmarkt schlendern und dabei Geld für die Öffis sparen: In Steyr gibt es in der Vorweihnachtszeit eine besondere Ticketaktion. An allen vier Adventsamstagen können Fahrgäste mit einem einzigen Einzelfahrschein den ganzen Tag die städtischen Buslinien nutzen.

Das Angebot gilt im gesamten Steyrer Liniennetz. Wer also mehrere Fahrten an einem Tag plant, muss dafür keine zusätzlichen Tickets kaufen.

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Busse fahren öfter und länger

Auch rund um das Ö3-Weihnachtswunder, das heuer auf dem Steyrer Stadtplatz stattfindet, wird das Öffi-Angebot ausgeweitet. Von 19. bis 24. Dezember sind auf mehreren Linien zusätzliche Fahrten und längere Betriebszeiten vorgesehen.

Die Linie 10 pendelt dann alle 15 Minuten zwischen Bahnhof, Stadtplatz und Tabor.

Auch für Besucher des Wallfahrtsortes Christkindl und Nutzer des Parkplatzes Reithoffer gibt es Änderungen: Die bisherigen Linien 8a und 8b werden vorübergehend zur Linie 8 zusammengelegt. Diese fährt ebenfalls im 15-Minuten-Takt.

Die Bilder des Tages i ?

Hier gibt es die neuen Fahrpläne

Wer seine Fahrten rund um Weihnachten planen möchte, kann die erweiterten Fahrpläne ab 10. Dezember 2026 online abrufen. Auch in den Stadtbussen werden die neuen Zeiten veröffentlicht.

Weitere Informationen gibt es unter steyr.at/stadtbus und ooevv.at.