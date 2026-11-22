Ein 23-Jähriger war in der Nacht auf Sonntag gegen 0.40 Uhr auf dem Heimweg, als er in Alkoven plötzlich dichten Rauch bemerkte. Dieser drang aus dem Bereich eines Lokals. Der junge Mann reagierte sofort und alarmierte die Feuerwehr.
Die Rauchentwicklung war so stark, dass auch ein direkt angrenzendes Mehrparteienhaus betroffen war. Auf Anweisung der Feuerwehr mussten die Bewohner vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Die Einsatzkräfte belüfteten das verrauchte Stiegenhaus. Nach kurzer Zeit war die Evakuierung wieder beendet.
Wie ein Zeuge berichtete, ist das betroffene Lokal derzeit wegen Betriebsurlaubs geschlossen. Nach den Löscharbeiten stellte sich heraus, dass sich das Feuer hauptsächlich im Lagerbereich ausgebreitet hatte.
Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Am Gebäude entstand allerdings erheblicher Schaden.