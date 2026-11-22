Da staunten die Polizisten nicht schlecht! Am Samstag gegen 23.35 Uhr fiel einer Streife auf der Noitzmühlstraße in Wels ein schwarzer Pkw auf. Das Auto blieb ohne erkennbaren Grund mitten auf der Straße stehen. Dann wechselten Fahrer und Beifahrer plötzlich die Plätze.
Die Beamten hielten den Wagen daraufhin zur Kontrolle an. Dabei erlebten sie die nächste Überraschung: Der nun am Steuer sitzende 21-Jährige trank bei laufendem Motor noch aus einer Bierflasche, die in der Mittelkonsole stand.
Für den ungewöhnlichen Fahrerwechsel hatte der 21-Jährige eine Erklärung parat: Sein 28-jähriger Freund aus Linz sei zuvor gefahren, habe aber plötzlich über Übelkeit geklagt. Deshalb hätten die beiden kurzerhand die Plätze getauscht.
Die anschließenden Alkoholtests brachten Klarheit: Der 21-Jährige hatte 1,16 Promille, sein 28-jähriger Freund 0,70 Promille.
Für die beiden war die Fahrt damit beendet. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und nahm dem 21-Jährigen vorläufig den Führerschein ab.