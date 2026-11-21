i Auch die italienische Antipasti-Platte war besonders beliebt im Lokal. pixabay.com Trauriger Abschied "Haben alles versucht!" – beliebtes Lokal sperrt zu Bitteres Aus für das italienische Restaurant La Porkeria in Bad Hall (OÖ). Die Betreiber verabschieden sich mit emotionalen Worten von ihren Gästen. Von Österreich Heute 21.11.2026, 14:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Manchmal reicht selbst der größte Einsatz leider nicht aus …" Mit diesen traurigen Worten beginnt ein Facebook-Beitrag des Restaurants La Porkeria in Bad Hall (Bezirk Steyr-Land). Die Betreiber müssen ihr italienisches Lokal schließen. Hinter dem Aus steckt eine Insolvenz.

"Wir haben gekämpft, gehofft, unzählige Stunden investiert und wirklich alles versucht, um unser Restaurant am Leben zu erhalten und weiterhin für euch da sein zu können", schreiben die Betreiber auf Facebook.

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Doch der Einsatz war am Ende vergeblich. "Leider hat all das am Ende nicht gereicht, um das Restaurant dauerhaft instand zu halten und wirtschaftlich weiterzuführen."

Konkursverfahren eröffnet

Wie aus den Angaben des Kreditschutzverbandes KSV1870 hervorgeht, wurde am 18. November am Landesgericht Steyr ein Konkursverfahren über die La Porkeria GmbH in Liquidation eröffnet. Der Insolvenzantrag wurde vom Unternehmen selbst eingebracht.

Das Restaurant mit angeschlossener Vinothek befand sich am Hauptplatz 13 in Bad Hall. Die Gesellschaft wurde erst 2025 gegründet. Damit kommt das Aus bereits kurze Zeit nach dem Start.

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Wie hoch die Schulden sind und wie viele Gläubiger betroffen sind, geht aus der vorliegenden Insolvenzmeldung nicht hervor.

Italienische Küche und edle Weine

Das Konzept des Lokals setzte auf italienische Spezialitäten und ausgewählte Weine. Auf der Webseite warb das Restaurant mit "authentische[r] italienische[r] Küche, sorgfältig ausgewählte[n] Weine[n] und eine[r] einzigartige[n] Atmosphäre".

Hinter der Idee standen Benedikt und Marco. Benedikt brachte seine kulinarischen Wurzeln aus dem friulanischen Collio mit, Marco jene aus dem Piemont. Gemeinsam wollten sie ihre regionalen Traditionen mit moderner italienischer Küche verbinden.

Doch aus dem gastronomischen Traum wurde schließlich ein wirtschaftlicher Albtraum.

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"Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen"

Besonders emotional fällt der Abschied auf Facebook aus. "Hinter La Porkeria stecken so viele Stunden Arbeit, persönliche Opfer, Emotionen und die Hoffnung, etwas Besonderes geschaffen zu haben", heißt es dort.

Zum Schluss bedanken sich die Betreiber bei ihren Gästen, Freunden und Unterstützern für die gemeinsame Zeit.

"Auch wenn dieses Kapitel nun leider zu Ende geht, werden uns die Erinnerungen und Begegnungen immer bleiben."

Für Gläubiger läuft unterdessen die Frist zur Anmeldung ihrer Forderungen bis zum 12. Jänner 2027. Die erste Gläubigerversammlung ist für den 26. Jänner angesetzt.