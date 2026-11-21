i Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag auf der B137 Innviertler Straße bei Zell an der Pram (Bezirk Schärding). Für einen 23-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät. laumat Er hatte keine Chance 23-Jähriger stirbt bei Frontal-Crash im Innviertel Tödlicher Unfall im Innviertel! Zwei Autos krachten auf der B137 frontal zusammen. Ein 23-Jähriger starb am Unfallort, ein 35-Jähriger wurde verletzt. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 11:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tödliches Unfall-Drama in Oberösterreich! In der Nacht auf Samstag (21. November) sind auf der B137 Innviertler Straße bei Zell an der Pram (Bezirk Schärding) zwei Autos frontal zusammengestoßen. Für einen erst 23 Jahre alten Autofahrer kam jede Hilfe zu spät. Ein weiterer Lenker wurde verletzt.

Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 23.40 Uhr im Bereich Stögen. Wie die Polizei Oberösterreich berichtet, waren beide Beteiligten im Bezirk Schärding wohnhaft.

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Zwei Autos krachen frontal zusammen

Ein 35-jähriger Mann war mit seinem Pkw von Schärding kommend in Richtung Zell an der Pram unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 23-Jähriger auf der B137 in die entgegengesetzte Richtung.

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Im Bereich Stögen, nahe der Prambrücke, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Wucht der Kollision hatte für den jüngeren Autofahrer tödliche Folgen. Der 23-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Auch der 35-jährige Lenker wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde er in das Klinikum Passau nach Deutschland eingeliefert. Wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei spricht von Verletzungen unbestimmten Grades. Drei Feuerwehren wurden nach dem Unfall zur Personenrettung alarmiert.

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Unfallursache noch unklar

Warum die beiden Fahrzeuge auf der B137 frontal zusammenstießen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei machte in ihrer ersten Aussendung keine Angaben dazu, welcher Lenker auf die Gegenfahrbahn geraten sein könnte. Auch zu möglichen weiteren Unfallumständen liegen vorerst keine gesicherten Informationen vor. Für den 23-Jährigen endete die Fahrt noch vor Mitternacht tödlich.