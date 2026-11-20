i "Wir streiten viel. Er schaut nur Handy, ich fühl mich sehr alleine", Barbara Lanzerstorfer-Holzner (kleines Foto) von der TelefonSeelsorge OÖ betreut Fälle wie diesen. Barbara Lanzerstorfer-Holzner, iStock Einsame Schicksale "Bin einfach nur mehr fertig" – Mutter (32) am Ende Zwei kleine Kinder, Streit mit dem Ehemann und niemand zum Reden. Eine Mutter (32) schildert ihre Einsamkeit. Auch andere Erwachsene leiden still. Von Österreich Heute 20.11.2026, 20:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei kleine Kinder, ein anstrengender Alltag und eine Ehe, in der es immer häufiger kracht. Eine 32-jährige Mutter weiß nicht mehr weiter. Ihre Kinder sind erst zwei und vier Jahre alt. Doch statt Unterstützung fühlt sie sich mit ihren Sorgen alleingelassen.

"Mir geht’s es nicht gut. Bin einfach nur mehr fertig", schreibt sie an die TelefonSeelsorge.

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Dann schildert sie, wie es zu Hause aussieht: "Ich find alles so anstrengend. Mit meinem Mann läuft es auch nicht gut. Wir streiten viel. Er schaut nur Handy, ich fühl mich sehr alleine."

Besonders traurig ist ihr letzter Satz: "Ich habe niemandem, mit dem ich reden kann."

"Die Einsamkeit ist echt manchmal unerträglich"

Dass man nicht allein leben muss, um sich einsam zu fühlen, zeigt diese Geschichte einer jungen Mutter. Aber auch Menschen ohne Partner leiden unter fehlender Nähe.

Ein 30-jähriger Mann beschreibt seinen Alltag als eintönigen Kreislauf. Er geht arbeiten, kommt nach Hause und ist wieder allein. Eine Beziehung wünscht er sich schon lange, doch die Partnersuche fällt ihm schwer.

"Ich arbeite nur, dann gehe ich heim und bin allein", schreibt er. Dann gesteht er: "Die Einsamkeit ist manchmal echt unerträglich."

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"Bin voll traurig, dass mein Leben so ist"

Auch eine 25-jährige Frau sucht Hilfe. Ihre Mutter ist alkoholkrank und meldet sich nach ihrer Darstellung nur, wenn es Probleme gibt. Für die Sorgen der Tochter bleibt kaum Platz.

Dazu kommt Stress im Beruf. Abends fehlt ihr die Kraft, noch etwas zu unternehmen. "Bin voll traurig, dass mein Leben so ist", schreibt sie an die Beratung.

Zehn Jahre lang ein offenes Ohr

Seit zehn Jahren bietet die TelefonSeelsorge Oberösterreich Hilfe per Chat an. Die Beratungsbeispiele zeigen, dass Einsamkeit nicht nur ältere Menschen betrifft.

"Distanz kann Nähe ermöglichen. Das Schreiben, die Anonymität und die Selbstbestimmung senken für viele Menschen die Schwelle, sich zu öffnen", erklärt Onlineberaterin Petra Risau.

Manchmal kann bereits das Aufschreiben der eigenen Sorgen eine erste Erleichterung bringen.

Wer sich einsam fühlt oder in einer Krise steckt, kann sich kostenlos und vertraulich an die TelefonSeelsorge wenden. Unter 142 ist sie rund um die Uhr erreichbar. Die Chatberatung unter onlineberatung-telefonseelsorge.at ist täglich von 16 bis 23 Uhr geöffnet.