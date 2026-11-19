i iStock Regeln jetzt verschärft Sozialhilfe: Harte Kürzungen schon beim ersten Verstoß Wer in Oberösterreich Sozialhilfe bezieht und Pflichten verletzt, muss mit harten Kürzungen rechnen. Im Extremfall fällt das Geld ganz weg. Von Österreich Heute 19.11.2026, 21:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer Sozialhilfe bekommt, muss sich in Oberösterreich an strengere Regeln halten. Seit Februar gelten verschärfte Vorschriften. Wer arbeitsfähig ist, soll aktiv daran mitarbeiten, wieder einen Job zu finden. Andernfalls drohen empfindliche finanzielle Konsequenzen.

Das Land Oberösterreich hat am Mittwoch eine erste Bilanz gezogen. Dabei zeigt sich: Die Zahl der Sozialhilfebezieher ist zurückgegangen.

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Schon beim ersten Verstoß 30 Prozent weniger

Besonders streng sind die Regeln bei der sogenannten Bemühungspflicht. Wer etwa einen vereinbarten Maßnahmenplan nicht einhält, muss mit Kürzungen rechnen.

Bereits beim ersten Verstoß werden die Leistungen ohne vorherige Ermahnung um 30 Prozent reduziert. Beim zweiten Verstoß sind es 50 Prozent. Wer dauerhaft nicht mitwirkt, kann seine Sozialhilfe sogar vollständig verlieren. Sozial-Landesrat Christian Dörfel (ÖVP): "Sozialhilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe, kein Lebensmodell."

Soziakllandesrat Christian Dörfel (ÖVP), Simone Leibetseder,m Stv. Geschäftsführerin OÖ Hilfswerk Land OÖ/Daniel Kauder

Fast 750 Menschen weniger

Die neuen Zahlen zeigen einen deutlichen Rückgang: Zwischen Februar und Ende Oktober 2026 bezogen insgesamt 7.848 Menschen in Oberösterreich Sozialhilfe. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 8.594.

Das entspricht einem Minus von 8,7 Prozent. Durchschnittlich beziehen rund 5.100 Menschen Sozialhilfe.

Auch die Zahl der Leistungskürzungen ist gesunken. Während im Vergleichszeitraum 2025 noch 798 Kürzungen verzeichnet wurden, waren es heuer 667.

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Wer Sozialhilfe bekommt, muss zum Gespräch

Zusätzlich setzt das Land auf eine verpflichtende Betreuung für bestimmte Sozialhilfebezieher. Spätestens ab dem dritten Monat sollen Betroffene bei Bedarf Unterstützung erhalten, um wieder Arbeit zu finden.

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Dazu gehören etwa Deutschkurse, Ausbildungen oder Hilfe bei gesundheitlichen Problemen. Ein individueller Maßnahmenplan legt fest, welche Schritte notwendig sind.

Zwischen August und Oktober fanden 406 Erstgespräche statt. 197 Menschen wurden wegen mehrerer Probleme einer intensiveren Betreuung zugewiesen.

Das Ziel des Landes: Menschen schneller zurück in den Arbeitsmarkt bringen und die Dauer des Sozialhilfebezugs verkürzen.