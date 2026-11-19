Schreckmoment am Donnerstagnachmittag im Bezirk Freistadt: In einer Garage war ein Traktor in Brand geraten. Gegen 13.11 Uhr wurden die Feuerwehren Lasberg und St. Oswald bei Freistadt alarmiert. Das Einsatzstichwort: "Brand Fahrzeug in Gebäude".
Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, reagierte der Besitzer. Er griff zu Feuerlöschern und versuchte, die Flammen selbst zu bekämpfen. Tatsächlich gelang es ihm, das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle zu halten.
Die Feuerwehr St. Oswald war als Erste vor Ort. Die Einsatzkräfte konnten den Fahrzeugbrand rasch eindämmen und schließlich vollständig löschen. Durch das schnelle Eingreifen wurde verhindert, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen.
Anschließend kontrollierten die Feuerwehrleute die Brandstelle und führten Nachlöscharbeiten durch.
Um das zerstörte Fahrzeug ins Freie zu bringen, kam ein Radlader zum Einsatz. Damit wurde der ausgebrannte Traktor aus der Garage gezogen und anschließend sicher abgestellt.
Neben den beiden Feuerwehren standen auch die Polizei und das Rote Kreuz im Einsatz. Allein die Feuerwehr Lasberg rückte mit 22 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an.
Um 14.58 Uhr war der Einsatz beendet. Insgesamt waren die Helfer knapp zwei Stunden beschäftigt.