Linz bereitet sich auf Weihnachten vor: Ab Freitag, 20. November, verwandeln rund 400.000 LED-Lämpchen die Linzer Innenstadt wieder in ein Lichtermeer. Zwischen Hauptplatz und Volksgarten wird die Weihnachtsbeleuchtung täglich von 15.30 bis 22.30 Uhr eingeschaltet.
Eine Woche später, am 27. November, gehen dann auch im restlichen Stadtgebiet die Weihnachtslichter an. Wer den festlichen Glanz genießen möchte, hat dafür bis zum 6. Jänner 2027 Zeit.
Insgesamt sorgen 102 Sterne, 64 Girlanden, 83 Kugeln, 309 Scheiben und 20 Engel für Weihnachtsstimmung in der oberösterreichischen Landeshauptstadt.
Eigentlich sollte Linz bereits im kommenden Jahr eine völlig neue Weihnachtsbeleuchtung bekommen. Daraus wird jetzt nichts: Die Stadt verschiebt die Umgestaltung auf den Winter 2028.
Der Grund: Die Künstler sollen mehr Zeit für ihre Entwürfe bekommen. Außerdem dauern die notwendigen Entscheidungen und die Produktion länger als ursprünglich geplant.
„Es war eine sehr konstruktive Sitzung. Die Kommissionsmitglieder haben wichtige Inputs geliefert. Ebenso wurde auch darüber diskutiert, dass der angestrebte Zeitplan, die neue Weihnachtsbeleuchtung bereits 2027 montieren zu können, zu ambitioniert war. Erstens sollen die Künstler*innen mehr Zeit für die Ausarbeitung bekommen. Zweitens wird es aufgrund des Gremienlaufs und den Produktionszeiten erst im Winter 2028 so weit sein", erklärt Stadtrat Thomas Gegenhuber.
Wie die neue Beleuchtung aussehen wird, sollen die Linzer bereits 2027 erfahren. Ende November startet die Ausschreibung, bei der Künstler drei Monate Zeit haben, ihre Ideen einzureichen.
Anfang April 2027 werden die Vorschläge bewertet. Drei Entwürfe kommen anschließend in die engere Auswahl und werden technisch geprüft. Bis Jahresende soll feststehen, welches Projekt umgesetzt wird.
Dabei geht es nicht nur um die Weihnachtszeit: Die neue Gestaltung soll auch Beleuchtungslösungen ermöglichen, die das ganze Jahr über eingesetzt werden können.