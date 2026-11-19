i Der Linzer Stefan B. beschwert sich seit Jahren bei der Post. Leserreporter, zVg Ärger mit der Post Gleicher Nachname! Über 100 Briefe falsch zugestellt Weil seine Nachbarn gleich heißen, landet bei Stefan B. (38) ständig fremde Post. Sogar einen wichtigen Arzttermin hätte er fast verpasst. Von Michael Pollak 19.11.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stefan B. aus Linz ist verzweifelt mit seiner Post-Zustellung. Rechnungen, Versicherungsunterlagen und Briefe mit sensiblen Gesundheitsinformationen – sie alle landeten im falschen Postkasten.

Hintergrund: Seine Nachbarn haben denselben Nachnamen wie er. Das sorgt regelmäßig für Verwirrung mit der Post. Mittlerweile zählt der 38-Jährige mehr als 100 falsch zugestellte Briefe.

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19 falsche Briefe nach dem Urlaub

Seit 2021 lebt Stefan B. in einem Wohnblock mit insgesamt 16 Parteien. Direkt über ihm wohnt eine Familie mit demselben Nachnamen. "Ich habe vor zwei Jahren begonnen, meine Korrespondenz mit der Post zu dokumentieren, seitdem sind 65 Sendungen falsch zugestellt worden. Inklusive der falschen Zustellungen davor sind es jetzt weit über 100 Fehlzustellungen", erzählt er im Gespräch mit "Heute".

Besonders schlimm war es im Juni 2026. Als der Angestellte aus dem Urlaub zurückkam, warteten gleich 19 Briefe in seinem Postkasten, die eigentlich für die Nachbarn bestimmt waren.

Fast wichtigen Arzttermin verpasst

Beim Nachbarn wiederum landeten einige seiner wichtigen Dokumente: "Verpasst habe ich fast den Termin für meine Vorsorgeuntersuchung." Der 38-Jährige vermutet, dass die Zusteller häufig nur auf den Nachnamen achten und dabei die Türnummer übersehen.

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Einmal stand ein Zusteller vor den Postkästen und versuchte offenbar, die Namen auf den Briefen mit den Beschriftungen abzugleichen. Stefan griff kurzerhand selbst ein und half dem Mann dabei, die Sendungen den richtigen Postkästen zuzuordnen.

Trotz Beschwerden geht Ärger weiter

Schon seit 2021 wandte sich Stefan B. wiederholt an den Kundenservice der Post. Heuer im Juni erhielt er die Rückmeldung, dass die zuständige Zustellerin "sensibilisiert" worden sei.

Doch die Hoffnung auf Besserung hielt nicht lange. Nur wenige Tage später landeten erneut Briefe im falschen Postkasten.

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Das sagt die Post zu den Vorwürfen

"Heute" hat bei der Österreichischen Post nachgefragt: "Tatsächlich kam es in der Vergangenheit aufgrund der gleichen Nachnamen vereinzelt zu Verwechslungen in der Zustellung. Wir haben die Anfrage zum Anlass genommen, um den Zusteller nochmals für eine korrekte Zustellung zu sensibilisieren."

Die Post betont allerdings, dass Briefe grundsätzlich anhand der vollständigen Adresse zugestellt werden müssen und nicht nur nach dem Nachnamen. "Gerade bei Mehrparteienhäusern benötigen wir unbedingt die Stiege und die Türnummer für eine eindeutige Zuordnung. In diesem Fall sind jedoch sowohl die Adresse als auch der Nachname identisch, was eine besondere Situation darstellt."

Abschließend entschuldigt sich das Unternehmen: "Für die dadurch entstandenen Verzögerungen möchte ich mich im Namen der Österreichischen Post entschuldigen."