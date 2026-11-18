i Meta-Boss Marc Zuckerberg dürfte hier in Wels seine Smart-Brille nicht nutzen. Bild: Stadt Wels, Reuters Angst vor heimlichen Fotos Spanner-Alarm! KI-Brillen in Pool und Sauna verboten Schluss mit intelligenten Brillen im Welldorado! Die Stadt Wels verbietet die Geräte im Freizeitkomplex. Grund: Sorge um heimliche Aufnahmen. Von Österreich Heute 18.11.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Badeordnung in Wels bekommt eine wichtige Erweiterung. Die Stadt hat sogenannte Smart Glasses im Welldorado verboten. Das sind intelligente Brillen, mit denen man unter anderem Fotos und Videos aufnehmen kann, ohne dafür ein Handy in die Hand nehmen zu müssen.

Der Welser Gemeinderat hat das Verbot am Montag einstimmig beschlossen. Den gemeinsamen Antrag hatten FPÖ, SPÖ und Grüne eingebracht. Betroffen sind sämtliche Bereiche des städtischen Freizeitkomplexes, also Freibad, Hallenbad und Sauna.

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Heimliche Aufnahmen sorgen für Sorgen

Der Grund für die neue Regelung: Die Kameras und Mikrofone sind direkt in den Brillen eingebaut. Für andere Badegäste ist deshalb oft nur schwer erkennbar, ob gerade gefilmt oder fotografiert wird.

Besonders in Umkleiden, Schwimmbädern und Saunen sorgt das für Bedenken. Denn die meisten wollen eben nicht beim Umziehen oder Entspannen heimlich aufgenommen werden.

Der Welser Grünen-Gemeinderat Alessandro Schatzmann warnt zudem davor, dass solche Aufnahmen nachträglich manipuliert und etwa für gefälschte, sexualisierte Bilder verwendet werden könnten.

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Verbot gilt im gesamten Welldorado

Für Besucher bedeutet der Beschluss: Wer eine solche intelligente Brille besitzt, darf sie im Welldorado künftig nicht mehr tragen.

Die Geräte können längst mehr als nur filmen. Manche Modelle übersetzen Gespräche in Echtzeit, reagieren auf Sprachbefehle oder blenden Informationen direkt ins Sichtfeld ein.

Die Technik wird immer beliebter. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass andere Menschen unbemerkt aufgenommen werden könnten.

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Wels ist österreichweit Vorreiter

Nach Angaben der Stadt ist Wels die erste Stadt Österreichs, die Smart Glasses ausdrücklich in einem öffentlichen Freizeitbetrieb verbietet.

Eine bundesweite Regelung für den Umgang mit solchen Brillen gibt es noch nicht. Der Bund arbeitet laut den vorliegenden Informationen allerdings bereits an entsprechenden Vorgaben. Dabei geht es vor allem um Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und den Einsatz künstlicher Intelligenz.