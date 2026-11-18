i In den frühen Morgenstunden sorgten Sturmböen für umfliegende Bäume. laumat/Matthias Lauber In den Morgenstunden Baum stürzt auf Motorhaube – Lenker (25) verletzt Schock am frühen Morgen! Heftige Sturmböen ließen gleich zwei Bäume auf eine Straße bei Wels stürzen. Ein Autofahrer wurde verletzt. Von Andreas Neumayer 18.11.2026, 17:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gefährliche Szenen am Mittwoch (18. November) kurz vor 6 Uhr auf der L563: Ein 25-jähriger Syrer aus Wels war gegen 5.40 Uhr mit seinem Auto in Richtung Weißkirchen an der Traun (Bez. Wels-Land) unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land.

Plötzlich wurde die Fahrt für beide Lenker zur Gefahr. Durch starke Sturmböen stürzten gleich zwei Bäume auf die Fahrbahn.

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Baum trifft Motorhaube

Einer der Bäume krachte direkt auf die Motorhaube des 25-Jährigen. Auch der nachfolgende Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern: Der 28-Jährige prallte mit seinem Wagen gegen den Wurzelstock eines umgestürzten Baumes.

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Lenker ins Krankenhaus gebracht

Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Klinikum Wels.