Gefährliche Szenen am Mittwoch (18. November) kurz vor 6 Uhr auf der L563: Ein 25-jähriger Syrer aus Wels war gegen 5.40 Uhr mit seinem Auto in Richtung Weißkirchen an der Traun (Bez. Wels-Land) unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land.
Plötzlich wurde die Fahrt für beide Lenker zur Gefahr. Durch starke Sturmböen stürzten gleich zwei Bäume auf die Fahrbahn.
Einer der Bäume krachte direkt auf die Motorhaube des 25-Jährigen. Auch der nachfolgende Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern: Der 28-Jährige prallte mit seinem Wagen gegen den Wurzelstock eines umgestürzten Baumes.
Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Klinikum Wels.