i Die Initiative SOS Balkanroute sammelt warme Kleidung für Geflüchtete. Murtaza Elham Hilfe vor dem Winter Warme Kleidung gesucht! Hier kannst du jetzt helfen Der Winter steht vor der Tür, doch vielen Geflüchteten fehlt warme Kleidung. In Linz werden deshalb dringend Jacken, Schlafsäcke und Schuhe gesammelt. Von Andreas Neumayer 19.11.2026, 01:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn die Temperaturen sinken, wird es für Menschen ohne warme Kleidung besonders hart. Die Initiative SOS Balkanroute sammelt deshalb auch heuer wieder dringend benötigte Sachspenden für Geflüchtete entlang der Balkanroute. Unterstützt wird die Aktion von der Volkshilfe Oberösterreich.

Wer helfen möchte, kann am kommenden Wochenende (21. und 22. November) in Linz Kleidung und andere wichtige Dinge abgeben. Gesammelt wird in der Stadtwerkstatt in Urfahr.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Diese Sachen werden dringend gebraucht

Besonders gefragt sind warme Herren-Winterjacken bis Größe L, Pullover, Hosen, Langarmshirts und Thermounterwäsche. Auch Hauben, Schals, Handschuhe, Socken und Boxershorts werden benötigt.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Daneben können Schlafsäcke, Wolldecken, Rucksäcke und warme Winterschuhe abgegeben werden. Gesucht werden außerdem Stirn- und Taschenlampen, Thermosflaschen sowie funktionsfähige Smartphones und Powerbanks.

Hier kannst du deine Spenden abgeben

Die Sammlung findet an zwei Tagen statt:

Wann: Samstag, 21. November, und Sonntag, 22. November 2026

Uhrzeit: jeweils von 14 bis 20 Uhr

Wo: Stadtwerkstatt, Kirchengasse 4, 4040 Linz

Auch Geldspenden sind möglich

Wer keine Sachspenden vorbeibringen kann, hat die Möglichkeit, die Initiative finanziell zu unterstützen.

Die Bilder des Tages i ?

Spendenkonto SOS Balkanroute:

IBAN: AT20 2011 1842 8097 8400

BIC: GIBAATWWXXX

Verwendungszweck: Spende

PayPal: [email protected]

Wer Fragen zur Sammlung hat oder selbst mithelfen möchte, kann sich per E-Mail an [email protected] wenden.