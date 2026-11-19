Wenn die Temperaturen sinken, wird es für Menschen ohne warme Kleidung besonders hart. Die Initiative SOS Balkanroute sammelt deshalb auch heuer wieder dringend benötigte Sachspenden für Geflüchtete entlang der Balkanroute. Unterstützt wird die Aktion von der Volkshilfe Oberösterreich.
Wer helfen möchte, kann am kommenden Wochenende (21. und 22. November) in Linz Kleidung und andere wichtige Dinge abgeben. Gesammelt wird in der Stadtwerkstatt in Urfahr.
Besonders gefragt sind warme Herren-Winterjacken bis Größe L, Pullover, Hosen, Langarmshirts und Thermounterwäsche. Auch Hauben, Schals, Handschuhe, Socken und Boxershorts werden benötigt.
Daneben können Schlafsäcke, Wolldecken, Rucksäcke und warme Winterschuhe abgegeben werden. Gesucht werden außerdem Stirn- und Taschenlampen, Thermosflaschen sowie funktionsfähige Smartphones und Powerbanks.
Die Sammlung findet an zwei Tagen statt:
Wann: Samstag, 21. November, und Sonntag, 22. November 2026
Uhrzeit: jeweils von 14 bis 20 Uhr
Wo: Stadtwerkstatt, Kirchengasse 4, 4040 Linz
Auch Geldspenden sind möglich
Wer keine Sachspenden vorbeibringen kann, hat die Möglichkeit, die Initiative finanziell zu unterstützen.
Spendenkonto SOS Balkanroute:
IBAN: AT20 2011 1842 8097 8400
BIC: GIBAATWWXXX
Verwendungszweck: Spende
PayPal: [email protected]
Wer Fragen zur Sammlung hat oder selbst mithelfen möchte, kann sich per E-Mail an [email protected] wenden.