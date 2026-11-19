i Der Lenker war nicht zum ersten Mal ohne Führerschein unterwegs. istock Jetzt gibt es Anzeigen Schon wieder! 18-Jähriger ohne Führerschein erwischt Er ist der Polizei kein Unbekannter: Ein 18-Jähriger wurde in Oberösterreich erneut ohne Führerschein am Steuer erwischt. Jetzt gibt es Anzeigen. Von Andreas Neumayer 19.11.2026, 09:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seine aggressive Fahrweise wurde ihm zum Verhängnis: Am Mittwochabend gegen 20.55 Uhr fiel ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach im Bereich der Badeseen in Feldkirchen an der Donau (Bez. Urfahr-Umgebung) auf. Die Polizei stoppte den jungen Lenker und führte eine Kontrolle durch.

Dabei stellte sich heraus: Der 18-Jährige war bereits mehrfach wegen Fahrens ohne gültige Lenkberechtigung aufgefallen. Trotzdem saß er erneut hinter dem Steuer.

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Freundin musste ans Steuer

Das Auto gehörte seiner ebenfalls 18-jährigen Freundin aus dem Bezirk Eferding. Für den jungen Mann war die Fahrt nach der Polizeikontrolle jedenfalls vorbei. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

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Seine Freundin übernahm daraufhin das Steuer. Ganz ohne Folgen bleibt die Fahrt für die beiden aber nicht: Sowohl der 18-Jährige als auch seine Freundin werden bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.