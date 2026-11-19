Seine aggressive Fahrweise wurde ihm zum Verhängnis: Am Mittwochabend gegen 20.55 Uhr fiel ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach im Bereich der Badeseen in Feldkirchen an der Donau (Bez. Urfahr-Umgebung) auf. Die Polizei stoppte den jungen Lenker und führte eine Kontrolle durch.
Dabei stellte sich heraus: Der 18-Jährige war bereits mehrfach wegen Fahrens ohne gültige Lenkberechtigung aufgefallen. Trotzdem saß er erneut hinter dem Steuer.
Das Auto gehörte seiner ebenfalls 18-jährigen Freundin aus dem Bezirk Eferding. Für den jungen Mann war die Fahrt nach der Polizeikontrolle jedenfalls vorbei. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.
Seine Freundin übernahm daraufhin das Steuer. Ganz ohne Folgen bleibt die Fahrt für die beiden aber nicht: Sowohl der 18-Jährige als auch seine Freundin werden bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.