i Studienautoren Thomas Mayr-Stockinger, Friedrich Schneider und Günter W. Hager. zVg, iStock Mehr Asia-Lokale als Wirte Wirtesterben! Schon jeder fünfte Betrieb verschwunden Immer mehr traditionelle Wirtshäuser verschwinden aus Oberösterreich. In zehn Jahren ist ihre Zahl um 20 Prozent gesunken. Von Österreich Heute 19.11.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Ortsbild verändert sich: In immer mehr Dörfern und Städten verschwinden die traditionellen Wirtshäuser.

In den vergangenen zehn Jahren ist ihre Zahl in Oberösterreich um rund 20 Prozent zurückgegangen. Das sagt Thomas Mayr-Stockinger, Mitautor einer neuen Studie zum Wirtshaussterben, im Gespräch mit "Heute".

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Nur noch 450 klassische Wirtshäuser

Laut einer aktuellen Untersuchung von Wirtschaftsforscher Friedrich Schneider, Wirt Thomas Mayr-Stockinger sowie Koch und Buchautor Günter W. Hager gibt es in Oberösterreich nur noch geschätzte 450 traditionelle Wirtshäuser.

Zum Vergleich: Insgesamt zählt das Bundesland rund 6.000 Gastronomiebetriebe. Davon sind etwa 600 Asia-Lokale, also schon weit mehr als klassische Gasthäuser – die machen nur noch rund 7,5 Prozent der Gastronomie aus.

Warum immer mehr Wirte aufgeben

Die Gründe sind vielfältig: Hohe Personalkosten, fehlende Mitarbeiter und steigende Betriebskosten machen den Wirten das Leben schwer. Dazu kommt, dass sich für viele Familienbetriebe kein Nachfolger findet.

Gerade auf dem Land wird es zunehmend schwierig, ein traditionelles Wirtshaus wirtschaftlich zu führen. Oft stehen zudem teure Sanierungen alter Gebäude an.

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Die Studie zeigt, dass die Personalkosten zwischen 2016 und 2026 deutlich gestiegen sind. Gleichzeitig ist der Anteil des operativen Gewinns am Umsatz gesunken.

Bier kostet heute deutlich mehr

Auch die Gäste spüren die Veränderungen. Kostete ein halber Liter Bier im Jahr 2016 durchschnittlich noch 3,73 Euro, sind es 2026 bereits 5,27 Euro. Das ist ein Plus von 41 Prozent innerhalb von zehn Jahren.

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Doch obwohl die Gäste mehr bezahlen, bleibt den Wirten nicht automatisch mehr Geld übrig. "Entscheidend ist nicht der Preis auf der Karte, sondern was davon nach Personal, Wareneinsatz und Betriebskosten im Unternehmen verbleibt", sagt Studienautor Günter W. Hager.

Mit dem Wirtshaus verschwindet ein Treffpunkt

Für viele Gemeinden bedeutet eine Wirtshausschließung mehr als nur den Verlust eines Lokals. Denn gerade in kleineren Orten ist das Wirtshaus oft ein wichtiger Treffpunkt für Vereine, Familien und Stammtischrunden.

Thomas Mayr-Stockinger: "Wir brauchen die Vielfalt und die Buntheit der Gastronomie. Aber wir müssen das oberösterreichische Wirtshaus mit Stammtisch wieder klar als das benennen, was es ist: ein Stück unserer Identität, ein Treffpunkt und oft die Seele des Ortes."

Die Sorge der Studienautoren: Wenn sich der Betrieb eines traditionellen Wirtshauses nicht mehr rechnet, könnten noch mehr dieser Treffpunkte aus den Gemeinden verschwinden.