Ein brutaler Vorfall beschäftigt die Ermittler in Oberösterreich: Ein 29-jähriger Syrer aus Wels steht im Verdacht, am 21. Oktober seine schwangere Ehefrau gewürgt zu haben. Die Frau verlor dabei vorübergehend das Bewusstsein und erlitt Verletzungen am Kopf und am Hals.
Die Staatsanwaltschaft Wels erließ eine Festnahmeanordnung gegen den Mann. Das Landeskriminalamt Oberösterreich nahm daraufhin die Fahndung auf.
Die Suche nach dem 29-Jährigen gestaltete sich aufwendig. Der Beschuldigte war zwischenzeitlich in Wien untergetaucht. Die Zielfahnder des Landeskriminalamts führten umfangreiche Ermittlungen durch, um ihn aufzuspüren.
Am Mittwoch, 18. November, gelang schließlich der Zugriff: Der Verdächtige konnte in Wels festgenommen werden.
Nach seiner Einvernahme wurde der 29-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert.