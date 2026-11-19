i Die Polizei nahm den Gewalttäter nach längeren Ermittlungen fest. iStock Frau verlor Bewusstsein Schwangere gewürgt – Ehemann (29) festgenommen Schwere Vorwürfe gegen einen Mann aus Wels: Er soll seine schwangere Ehefrau gewürgt haben, bis sie bewusstlos wurde. Nun klickten die Handschellen. Von Andreas Neumayer 19.11.2026, 15:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein brutaler Vorfall beschäftigt die Ermittler in Oberösterreich: Ein 29-jähriger Syrer aus Wels steht im Verdacht, am 21. Oktober seine schwangere Ehefrau gewürgt zu haben. Die Frau verlor dabei vorübergehend das Bewusstsein und erlitt Verletzungen am Kopf und am Hals.

Die Staatsanwaltschaft Wels erließ eine Festnahmeanordnung gegen den Mann. Das Landeskriminalamt Oberösterreich nahm daraufhin die Fahndung auf.

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Verdächtiger tauchte in Wien unter

Die Suche nach dem 29-Jährigen gestaltete sich aufwendig. Der Beschuldigte war zwischenzeitlich in Wien untergetaucht. Die Zielfahnder des Landeskriminalamts führten umfangreiche Ermittlungen durch, um ihn aufzuspüren.

Die Bilder des Tages i ?

Am Mittwoch, 18. November, gelang schließlich der Zugriff: Der Verdächtige konnte in Wels festgenommen werden.

Nach seiner Einvernahme wurde der 29-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert.