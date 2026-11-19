Die Wirtschaft kämpft mit großen Herausforderungen – und jetzt droht aus Sicht der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) der nächste Rückschlag. Auf EU-Ebene wird über eine neue Unternehmensabgabe diskutiert. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer reagiert mit scharfer Kritik.
Konkret geht es um die sogenannte CORE-Abgabe (Corporate Resource for Europe). Sie steht im Zusammenhang mit den Verhandlungen über das künftige EU-Budget und könnte Unternehmen zusätzlich belasten.
„Auch der adaptierte Vorschlag für eine zusätzliche EU-weite Unternehmensabgabe (CORE – Corporate Resource for Europe) ist strikt abzulehnen. Wer im Zuge der EU-Budgetverhandlungen neue Belastungen für Betriebe auf den Weg bringt, schwächt die Wettbewerbsfähigkeit Europas und den Wirtschaftsstandort Österreich. Ich bin wirklich entsetzt, dass in Zeiten wie diesen über absolut unnötige neue Steuern diskutiert wird,” erklärt Hummer.
Besonders brisant: Die geplante Abgabe soll sich am Umsatz der Unternehmen orientieren – nicht daran, wie viel Gewinn sie tatsächlich machen.
Das könnte vor allem Betriebe treffen, die hohe Umsätze erzielen, aber nur wenig davon als Gewinn behalten. Im Verhältnis zu ihrem Gewinn müssten sie laut WKOÖ stärker zahlen als besonders profitable Unternehmen.
Selbst wenn eine Firma Verluste schreibt, könnte die zusätzliche Abgabe fällig werden. Die Wirtschaftskammer befürchtet deshalb, dass Unternehmen weniger Geld für Investitionen zur Verfügung hätten.
Für die WKOÖ-Präsidentin steht fest, dass die österreichische Bundesregierung bei den EU-Verhandlungen gegen die Pläne auftreten muss.
"Die heimischen Betriebe dürfen bei der Finanzierung des künftigen EU-Haushalts nicht zur Melkkuh der Union werden. Daher muss CORE sofort vom Tisch", fordert Hummer.
Auch an die Bundesregierung richtet sie eine deutliche Botschaft: „Wer dem Ruf nach noch mehr Steuern und Abgaben folgt, setzt die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft aufs Spiel. Die Bundesregierung muss sich in den EU-Budgetverhandlungen klar und vehement gegen CORE aussprechen”.