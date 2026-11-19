i WKOÖ_Präsidentin Doris Hummer kritisiert die zusätzliche Steuer für Unternehmen scharf. WKO/Hannes Buchinger WKOÖ schlägt Alarm Neue EU-Steuer droht – WKOÖ-Chefin ist entsetzt Eine zusätzliche Abgabe für Unternehmen sorgt für Wirbel. Die Wirtschaftskammer Oberösterreich warnt vor neuen Belastungen für heimische Betriebe. Von Andreas Neumayer 19.11.2026, 15:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wirtschaft kämpft mit großen Herausforderungen – und jetzt droht aus Sicht der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) der nächste Rückschlag. Auf EU-Ebene wird über eine neue Unternehmensabgabe diskutiert. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer reagiert mit scharfer Kritik.

Konkret geht es um die sogenannte CORE-Abgabe (Corporate Resource for Europe). Sie steht im Zusammenhang mit den Verhandlungen über das künftige EU-Budget und könnte Unternehmen zusätzlich belasten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

„Auch der adaptierte Vorschlag für eine zusätzliche EU-weite Unternehmensabgabe (CORE – Corporate Resource for Europe) ist strikt abzulehnen. Wer im Zuge der EU-Budgetverhandlungen neue Belastungen für Betriebe auf den Weg bringt, schwächt die Wettbewerbsfähigkeit Europas und den Wirtschaftsstandort Österreich. Ich bin wirklich entsetzt, dass in Zeiten wie diesen über absolut unnötige neue Steuern diskutiert wird,” erklärt Hummer.

Sogar bei Verlusten könnte Abgabe fällig werden

Besonders brisant: Die geplante Abgabe soll sich am Umsatz der Unternehmen orientieren – nicht daran, wie viel Gewinn sie tatsächlich machen.

Das könnte vor allem Betriebe treffen, die hohe Umsätze erzielen, aber nur wenig davon als Gewinn behalten. Im Verhältnis zu ihrem Gewinn müssten sie laut WKOÖ stärker zahlen als besonders profitable Unternehmen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Selbst wenn eine Firma Verluste schreibt, könnte die zusätzliche Abgabe fällig werden. Die Wirtschaftskammer befürchtet deshalb, dass Unternehmen weniger Geld für Investitionen zur Verfügung hätten.

Hummer fordert klares Nein aus Wien

Für die WKOÖ-Präsidentin steht fest, dass die österreichische Bundesregierung bei den EU-Verhandlungen gegen die Pläne auftreten muss.

"Die heimischen Betriebe dürfen bei der Finanzierung des künftigen EU-Haushalts nicht zur Melkkuh der Union werden. Daher muss CORE sofort vom Tisch", fordert Hummer.

Die Bilder des Tages i ?

Auch an die Bundesregierung richtet sie eine deutliche Botschaft: „Wer dem Ruf nach noch mehr Steuern und Abgaben folgt, setzt die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft aufs Spiel. Die Bundesregierung muss sich in den EU-Budgetverhandlungen klar und vehement gegen CORE aussprechen”.