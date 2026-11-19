i Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Direktorin Petra-Maria Dallinger (StifterHaus). Land OÖ/Peter Mayr Fast 100 Werke Sensationelle Schau: Adalbert Stifter als Maler Adalbert Stifter war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Maler. In Linz sind jetzt seine Kunstwerke zu sehen, darunter bisher unbekannte Schätze. Von Österreich Heute 19.11.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die meisten kennen Adalbert Stifter als berühmten österreichischen Schriftsteller. Eine neue Ausstellung im Linzer StifterHaus zeigt nun eine ganz andere Seite des Oberösterreichers: Der 1868 verstorbene Künstler war auch leidenschaftlicher Maler. Fast 100 seiner Bilder werden erstmals seit rund 50 Jahren wieder in dieser Fülle an einem Ort präsentiert.

Am Mittwoch (18. November) eröffnete Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) die Ausstellung "Adalbert Stifter: Der Maler". Zu sehen sind Werke aus sämtlichen Schaffensperioden, darunter auch Bilder, die bisher noch nie öffentlich ausgestellt wurden.

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Schon als Schüler griff Stifter zum Pinsel

Lange bevor Adalbert Stifter (1805-1868) als Schriftsteller erfolgreich wurde, sah er sich selbst als Maler. Bereits während seiner Schulzeit im Stiftsgymnasium Kremsmünster entstanden erste Aquarelle.

Die Bilder des Tages i ?

Später folgten Ölgemälde, Zeichnungen und zahlreiche Skizzen. Besonders angetan hatten es ihm Landschaften, die er immer wieder auf unterschiedliche Weise festhielt.

Die Linzer Ausstellung vereint fast 100 Arbeiten aus seinem gesamten Leben. Bis auf wenige Ausnahmen handelt es sich um Originale. Darunter befinden sich auch ein Skizzenbuch sowie bislang unveröffentlichte Werke aus Privatbesitz.

So kannst du die Ausstellung besuchen Die Ausstellung "Adalbert Stifter: Der Maler" ist vom 19. November 2026 bis 10. April 2027 im StifterHaus in Linz zu sehen. Ort: StifterHaus, Adalbert-Stifter-Platz 1, 4020 Linz Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, jeweils 10 bis 15 Uhr Ausstellungsdauer: Bis 10. April 2027

Seltene Bilder erstmals öffentlich zu sehen

Möglich wurde die umfangreiche Schau durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Leihgebern. Auch das Wien Museum stellt Werke zur Verfügung.

Für Kunstfreunde gibt es zudem eine erfreuliche Nachricht: Nach dem Ende der Ausstellung bleiben 33 Bilder aus dem Besitz des Wien Museums dauerhaft als Leihgaben in Linz. Ab Ende April 2027 sollen sie im Oberösterreichischen Literaturmuseum zu sehen sein.

Im Zuge der Ausstellungsvorbereitungen konnte das StifterHaus außerdem eine Zeichnung erwerben. Ein weiteres Werk wurde dem Adalbert-Stifter-Institut geschenkt.