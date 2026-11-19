i Rosa Holzer strickt seit sieben Jahren Socken für wohltätige Zwecke Gerhard Hütmeyer Stricken als Charity 1.700 Paar Socken! So hilft Rosa (80) Menschen in Not Masche für Masche: Rosa Holzer (80) aus Schiedlberg hat bereits 1.700 Paar Socken gestrickt. Ans Aufhören denkt sie nicht. Von Andreas Neumayer 19.11.2026, 15:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Rosa Holzer (80) aus Schiedlberg (Bez. Steyr-Land) stehen die Stricknadeln kaum still. Seit sieben Jahren fertigt die Pensionistin warme Wollsocken für Menschen in Not. Ihre Bilanz kann sich sehen lassen: Unglaubliche 1.700 Paar Socken und 140 Stirnbänder hat sie bereits gestrickt.

Dahinter steckt jede Menge Arbeit. Für ein einziges Paar Socken braucht die 80-Jährige durchschnittlich eineinhalb Tage. Bei kleineren Größen geht es etwas schneller. Besonders im Winter hat sie mehr Zeit für ihr Hobby, doch gestrickt wird eigentlich das ganze Jahr über.

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Wolle wird gespendet

Die fertigen Socken gehen an die Hilfsgemeinschaft SSTA, die Menschen in Not unterstützt. Die Wolle wird der Organisation gespendet, Rosa verwandelt sie anschließend in bunte Socken mit unterschiedlichen Mustern.

Die Hilfsgemeinschaft SSTA steht für Sierning, Schiedlberg, Ternberg und Aschach. Sie engagiert sich bereits seit 1987 für Bedürftige und organisiert unter anderem Hilfstransporte. "Wir sind eine Gruppe engagierter Frauen und Männer, denen die Not der Menschen hier und in anderen Ländern nicht gleichgültig ist", steht auf der Webseite.

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Mit 80 noch topfit

Damit ihr die Energie nicht ausgeht, hält sich Rosa mit täglichen Turnübungen fit. Und auch ihre Familie profitiert von ihrer Leidenschaft: Immer wieder dürfen sich Verwandte über selbstgestrickte Socken freuen.