Da ging beim Rückwärtsfahren einiges schief: Am Donnerstagvormittag kam es in Neuzeug (Bez. Steyr-Land) zu einem Unfall mit einem Lastwagen. Gegen 8.30 Uhr stieß das Schwerfahrzeug in der Sierninghofenstraße sowohl gegen eine Hausmauer als auch gegen eine Straßenlaterne.
Der Unfall rief gleich vier Feuerwehren auf den Plan. Die Einsatzkräfte aus Neuzeug-Sierninghofen, Sierning, Pichlern und Hilbern rückten aus, um die Unfallstelle abzusichern und aufzuräumen.
Für Autofahrer gab es vorübergehend kein Durchkommen mehr. Die Sierninghofenstraße musste während der Arbeiten vollständig gesperrt werden.
Die Feuerwehrleute beseitigten Trümmerteile und kümmerten sich um die Sicherung der beschädigten Straßenlaterne.
Nach rund einer Stunde waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen. Die Straße konnte anschließend wieder für den Verkehr freigegeben werden. Um 10.29 Uhr wurde der Feuerwehreinsatz offiziell beendet.