i Die 15-jährige Beifahrerin verstarb im Krankenhaus. FOTOKERSCHI / SIMON BRANDSTÄTTER Traurige Nachricht Wienerin (15) erliegt Verletzungen nach Horror-Unfall Nach einem Frontal-Crash in Oberösterreich kämpften Ärzte um ihr Leben. Nun ist die 15-jährige Wienerin im Spital verstorben. Von Oberösterreich Heute 19.11.2026, 20:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 24. Oktober kam es in Saxen (Bezirk Perg) gegen 13:55 Uhr zu einem schrecklichen Verkehrsunfall. Dabei kam es auf der Donauuferstraße (B3) zu einem Frontal-Crash zwischen dem Pkw eines Wieners (17) und dem Wagen eines 70-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land.

Mit dem 17-Jährigen befand sich auch eine 15 Jahre alte Jugendliche aus Wien als Beifahrerin in dem Auto. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde ins Kepler Universitätsklinikum gebracht.

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Trotz Not-OPs verstorben

Dort kämpften die Ärzte um das Leben der jungen Wienerin. Sie musste sich zahlreichen Notoperationen unterziehen. Am Donnerstag folgte nun die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus.

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Wie die Polizei mitteilte, ist die 15-Jährige verstorben. Bei dem damaligen Crash wurden auch der 17-Jährige und die Beifahrerin des anderen Wagens verletzt. Auch sie mussten damals im Spital ärztlich versorgt werden.