Am 24. Oktober kam es in Saxen (Bezirk Perg) gegen 13:55 Uhr zu einem schrecklichen Verkehrsunfall. Dabei kam es auf der Donauuferstraße (B3) zu einem Frontal-Crash zwischen dem Pkw eines Wieners (17) und dem Wagen eines 70-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land.
Mit dem 17-Jährigen befand sich auch eine 15 Jahre alte Jugendliche aus Wien als Beifahrerin in dem Auto. Sie erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde ins Kepler Universitätsklinikum gebracht.
Dort kämpften die Ärzte um das Leben der jungen Wienerin. Sie musste sich zahlreichen Notoperationen unterziehen. Am Donnerstag folgte nun die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus.
Wie die Polizei mitteilte, ist die 15-Jährige verstorben. Bei dem damaligen Crash wurden auch der 17-Jährige und die Beifahrerin des anderen Wagens verletzt. Auch sie mussten damals im Spital ärztlich versorgt werden.