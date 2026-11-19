i Altbischof Ludwig Schwarz verstarb im Alter von 86 Jahren. APA-Images / APA / RUBRA Im Alter von 86 Jahren Große Trauer! Linzer Altbischof Schwarz ist tot Der frühere Linzer Bischof Ludwig Schwarz ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Zehn Jahre lang stand er an der Spitze der Diözese Linz. Von Oberösterreich Heute 19.11.2026, 19:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Trauer in der Linzer Diözese: Am Donnerstag verstarb Altbischof Ludwig Schwarz im Alter von 86 Jahren. Wie "Kathpress" berichtet, schloss Schwarz in Kritzendorf (Bezirk Tulln) für immer die Augen. Zuletzt habe sich sein Gesundheitszustand bereits verschlechtert.

Schwarz wurde 1940 in Bruck an der Donau (Slowakei) geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam er mit seiner Familie nach Österreich, wo er mit dem Orden der Salesianer Don Boscos in Berührung kam. Mit 16 Jahren trat Schwarz diesem bei.

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Jahrelanger Bischof von Linz

Wie "ORF Oberösterreich" berichtet, entwickelte Schwarz schon früh ein besonderes Interesse an der Jugendseelsorge. Nach seinem Studium und der Priesterweihe war Schwarz zunächst als Lehrer und Seelsorger tätig. Im Laufe seiner kirchlichen Laufbahn übernahm er schließlich auch leitende Funktionen.

Im Jahr 2001 wurde Schwarz von Papst Johannes Paul II. zum Weihbischof der Erzdiözese Wien ernannt. Vier Jahre später folgte der nächste Karriereschritt: Papst Benedikt XVI. berief ihn zum Bischof der Diözese Linz. Im September 2005 wurde er offiziell in sein Amt eingeführt.

Zehn Jahre lang leitete Schwarz die Diözese, ehe er 2015 mit Erreichen der Altersgrenze seinen Rücktritt einreichte. Papst Franziskus nahm diesen an. Im Jänner 2016 übergab er bei der Amtseinführung seines Nachfolgers Manfred Scheuer im Linzer Mariendom offiziell den Bischofsstab.

Bischof Scheuer gedenkt Schwarz

Scheuer zeigte sich gegenüber "Kathpress" betroffen vom Tod seines Vorgängers. Er beschrieb Schwarz als fröhlich, gesellig und gastfreundlich. Scheuer würdigte die Arbeit des Verstorbenen im Bereich der Jugend und der Seelsorge. Aber auch in der Entwicklungszusammenarbeit oder als Sprecher der 'Allianz für den freien Sonntag' habe sich Schwarz engagiert.

Zudem hob er den Schmäh des Altbischofs hervor. "Man konnte ihm nicht böse sein. Er hat mit seinem Humor entwaffnet", so Scheuer. Des Weiteren erinnerte er daran, dass Schwarz stets kranke Priester und Ordensleute besucht hatte.

Bei Reformen kritisch

Die Amtszeit von Schwarz als Linzer Bischof war auch von kirchenpolitischen Auseinandersetzungen. Schwarz galt als Vertreter eines konservativen Kurses und stand Reformbestrebungen innerhalb der katholischen Kirche teilweise kritisch gegenüber.

Für besondere Spannungen sorgte seine Haltung zur Frage, ob auch Laien Taufen spenden dürfen. Seine ablehnende Position löste Proteste unter Gläubigen aus und führte zu Diskussionen innerhalb der Diözese.

Die Bilder des Tages i ?

Unabhängig von den unterschiedlichen Bewertungen seiner kirchenpolitischen Entscheidungen wurde Schwarz von vielen Menschen für seine persönliche Art geschätzt. Er galt als pflichtbewusst, bescheiden und freundlich.