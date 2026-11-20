i ? Zwei Lenker eingeklemmt Autos überschlagen sich – Großeinsatz nach Frontalcrash Heftiger Frontalcrash auf der Schlägler Bezirksstraße! Zwei Autos kippten um, beide Lenker wurden eingeklemmt und mussten befreit werden. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 06:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein heftiger Verkehrsunfall hat am Donnerstagabend auf der Schlägler Bezirksstraße einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Zwei Autos krachten gegen 20.44 Uhr frontal ineinander. Beide Lenker wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Durch die enorme Wucht des Zusammenstoßes wurde eines der Autos über eine Böschung katapultiert und blieb auf dem Dach liegen. Ein beteiligter Geländewagen kippte auf die Beifahrerseite und kam mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand.

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Feuerwehr muss Fahrzeuge aufschneiden

Die alarmierten Feuerwehren St. Oswald, Aigen und Haslach rückten zur Unfallstelle aus. Um die beiden eingeschlossenen Lenker zu befreien, mussten die Einsatzkräfte mit hydraulischem Rettungsgerät Türen und Fahrzeugdächer entfernen. Dabei arbeiteten sie eng mit dem Roten Kreuz zusammen.

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Nach der medizinischen Erstversorgung wurden die Verletzten mit einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für den Abtransport der Unfallfahrzeuge wurde zusätzlich die Feuerwehr Rohrbach mit einem Wechselladerfahrzeug angefordert. Allein die Feuerwehr Haslach stand mit 32 Mitgliedern rund zwei Stunden im Einsatz.