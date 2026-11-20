i Stadtchef Andreas Rabl (FPÖ) möchte mit dem Smart-Glasses-Verbot im Welldorado illegales Filmen verbieten. Sabine Hertel, Stadt Wels "Smart-Glasses" verbannt Spanner-Schutz im Bad! Stadtchef erklärt Brillen-Verbot Heimlich filmen im Schwimmbad? Bürgermeister Andreas Rabl erklärt gegenüber "Heute", warum Wels durchgreift. Von Andreas Neumayer 20.11.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Nachricht schlägt noch immer Wellen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Stadt Wels Smart Glasses im Schwimmbad Welldorado verbietet. Das sind KI-Brillen, mit eingebauter Kamera und Mikrofon. "Wenn man beispielsweise mit einem Smartphone filmt, fällt es jedem auf, mit so einer getragenen Brille merkt das niemand", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) zu "Heute".

Der Gemeinderat hat deshalb einstimmig beschlossen, Smart Glasses im städtischen Schwimmbad Welldorado zu verbieten. Die neue Regelung gilt für das Freibad, das Hallenbad und den Saunabereich.

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Um solche Brillen geht es: Sie können unbemerkt fotografieren. Reuters

Wels will nicht warten

Mit dem Verbot geht Wels einen eigenen Weg. Nach Angaben der Stadt, ist Wels österreichweit die erste Kommune, die solche Brillen ausdrücklich in einem öffentlichen Freizeitbetrieb untersagt.

"Auf Bundes- und Landesebene dauert die Umsetzung wie dieses Filmverbot lange, wir haben es in der Stadt gleich umgesetzt", erklärt der Stadtchef.

Die Bilder des Tages i ?

"Konkrete Vorfälle mit KI-Brillen liegen aus dem Freibad zwar nicht vor, dennoch möchten wir mit dem Verbot dem illegalen Filmen einen Riegel vorschieben", sagt Rabl zu "Heute", "Damit wollen wir schon vorher sensibilisieren, bevor es zu Videoaufnahmen kommt."