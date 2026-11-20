Schockierender Gewaltverdacht in Oberösterreich! Ein 29-jähriger Syrer soll seine schwangere Ehefrau in Wels gewürgt haben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am 21. Oktober 2026. Die Frau verlor dabei vorübergehend das Bewusstsein und erlitt Verletzungen im Kopf- und Halsbereich.
Über den weiteren Gesundheitszustand der Schwangeren liegen keine Informationen vor.
Nach der mutmaßlichen Tat setzte sich der 29-Jährige zwischenzeitlich nach Wien ab. Gegen den Mann lag eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wels vor.
Die Kripo nahm daraufhin die Fahndung nach dem Verdächtigen auf. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Beamten den Mann schließlich am Mittwoch (18. November) in Wels festnehmen.
Nach seiner Festnahme wurde der 29-Jährige einvernommen und anschließend in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
Zu den Hintergründen der mutmaßlichen Gewalttat enthält die Polizeimeldung keine Angaben. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.