i istock Schockierende Gewalttat Schwangere gewürgt! Ehemann (29) festgenommen Ein 29-Jähriger Syrer soll seine schwangere Ehefrau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Nach seiner Flucht nach Wien klickten die Handschellen. Von Österreich Heute 20.11.2026, 08:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockierender Gewaltverdacht in Oberösterreich! Ein 29-jähriger Syrer soll seine schwangere Ehefrau in Wels gewürgt haben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am 21. Oktober 2026. Die Frau verlor dabei vorübergehend das Bewusstsein und erlitt Verletzungen im Kopf- und Halsbereich.

Über den weiteren Gesundheitszustand der Schwangeren liegen keine Informationen vor.

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Verdächtiger tauchte in Wien unter

Nach der mutmaßlichen Tat setzte sich der 29-Jährige zwischenzeitlich nach Wien ab. Gegen den Mann lag eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wels vor.

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Die Kripo nahm daraufhin die Fahndung nach dem Verdächtigen auf. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Beamten den Mann schließlich am Mittwoch (18. November) in Wels festnehmen.

Mann in Justizanstalt eingeliefert

Nach seiner Festnahme wurde der 29-Jährige einvernommen und anschließend in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Zu den Hintergründen der mutmaßlichen Gewalttat enthält die Polizeimeldung keine Angaben. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.