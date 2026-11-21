i iStock 22 Mitarbeiter betroffen 2,5 Millionen Euro Schulden! Feuerlösch-Experte pleite Die nächste Firmenpleite in Oberösterreich: Ein Spezialist für Feuerlöschanlagen ist insolvent. 22 Mitarbeiter und rund 80 Gläubiger sind betroffen. Von Österreich Heute 21.11.2026, 11:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Pleitewelle trifft das nächste Unternehmen in Oberösterreich. Viele Familien zittern jetzt kurz vor Weihnachten um Jobs. Die FES Fire Expert Solutions GmbH mit Sitz in Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist zahlungsunfähig. Am Freitag wurde am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) sind 22 Mitarbeiter und rund 80 Gläubiger betroffen. Die Schulden belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro.

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Gewinne brechen dramatisch ein

Das 2019 gegründete Unternehmen ist auf die Planung, Installation und Wartung von stationären Feuerlöschanlagen spezialisiert.

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Noch 2024 konnte die Firma einen Bilanzgewinn von rund 770.000 Euro erzielen. Ein Jahr später waren davon nur noch etwa 4.000 Euro übrig. Auch der Umsatz ging deutlich zurück, von 6,4 auf 5,6 Millionen Euro.

Als Gründe für die Insolvenz nennt das Unternehmen die schwache Konjunktur, hohe Inflation, gestiegene Zinsen und Probleme in der Baubranche.

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Besonders schwer wiegen mehrere Schadens- und Gewährleistungsfälle bei Großprojekten. Dadurch wurden Zahlungen in Höhe von rund 500.000 Euro vorläufig zurückgehalten. Das brachte die Firma zusätzlich in finanzielle Schwierigkeiten.

Investor soll Firma retten

Trotz der Insolvenz gibt es Hoffnung auf eine Fortführung. Das Unternehmen hat einen Sanierungsplan vorgelegt, der eine Rückzahlung von insgesamt 20 Prozent der anerkannten Gläubigerforderungen innerhalb von zwei Jahren vorsieht.

Die Finanzierung soll vor allem durch den Einstieg eines finanzstarken Investors gelingen. Erste Gespräche fanden bereits vor der Insolvenzeröffnung statt.

Ob die Rettung gelingt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Die Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 19. Jänner 2027 anmelden. Über den Sanierungsplan soll am 9. März 2027 verhandelt werden.