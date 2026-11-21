i In diesem Haus soll es laut der Käuferin schwere Mängel geben. zVg Gutachter entdeckt 60 Mängel 100.000 Euro für Reparaturen! Neubau wird zum Albtraum Eine Oberösterreicherin kauft ein neues Haus. Doch ein Gutachter entdeckt rund 60 Mängel. Allein die Reparaturen könnten mehr als 100.000 Euro kosten. Von Andreas Neumayer 21.11.2026, 07:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Absoluter Albtraum für Sheyda D.: Die Psychologin kaufte im Jänner 2026 einen Neubau in Sierning (Bezirk Steyr-Land, OÖ) um 365.000 Euro. Wenig später ließ sie das Gebäude von einem Sachverständigen untersuchen.

Das Ergebnis: Rund 60 augenscheinliche Mängel beziehungsweise Abweichungen wurden festgestellt. Die geschätzten Kosten für deren Behebung liegen laut Gutachten bei mehr als 100.000 Euro.

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Fenster und Geländer als Sicherheitsrisiko

Das 14-seitige Gutachten, das "Heute" vorliegt, beschreibt Probleme, die weit über Schönheitsfehler hinausgehen.

So seien mehrere Fenster nicht ausreichend im Mauerwerk befestigt. Auch bei den Terrassengeländern stellte der gerichtlich zertifizierte Sachverständige instabile Befestigungen fest. An einer anderen Stelle fehle sogar eine Absturzsicherung.

Dazu kommen mangelhafte Abdichtungen, Probleme mit der Entwässerung, ein defektes Heizsystem und Mängel am Flachdach. Auch Rauchwarnmelder fehlen laut Gutachten.

Besonders heikel: An mehreren Stellen könnten die festgestellten Mängel das Eindringen von Wasser begünstigen.

Die Kostenschätzung ist laut Sachverständigem nur eine grobe Berechnung. Weitere, derzeit nicht sichtbare Schäden könnten noch hinzukommen.

Schwangere Käuferin fürchtet den Schimmel

Für Sheyda D. ist das Haus inzwischen zu einer enormen Belastung geworden. Die schwangere Oberösterreicherin berichtet von Feuchtigkeit und starkem Schimmelbefall. Nach eigenen Angaben könne sie das Gebäude praktisch nur noch mit Schutzmaske betreten. Bewohnt habe sie ihr neues Eigenheim nie, betont sie.

Das Gutachten wurde von der Käuferin privat in Auftrag gegeben. Die ausführende Baufirma wurde dabei nicht angehört.

Streit um Haus wird zur Kostenfalle

Sheyda D. möchte nach eigenen Angaben den Kauf rückgängig machen. Ihr Anwalt habe dafür bereits entsprechende Schritte gegenüber der Verkäuferfirma gesetzt. Doch auch der Rechtsweg kostet Geld. Allein für den Beginn eines Gerichtsverfahrens müsste sie laut ihren Angaben rund 12.000 Euro aufbringen. Die Verfahrenshilfe sei ihr nicht bewilligt worden.

Gleichzeitig zahlt sie monatlich fast 2.000 Euro für den Hauskredit und muss weiterhin die Miete für ihre Wohnung stemmen. "Ich bin mittlerweile hoch verschuldet", sagt die Käuferin.

"Ich möchte nicht einfach aufgeben. Ich möchte auch nicht, dass andere Menschen in eine ähnliche Situation geraten. Aber mir fehlen mittlerweile sowohl die finanziellen Mittel als auch die Kraft, alleine weiterzukämpfen. Meine Reserven sind verbraucht", sagt Sheyda D. zu "Heute".

"Heute" hat mit leitenden Mitarbeitern des Immobilien-Unternehmens gesprochen. Es wird betont, dass man in diesem Fall jederzeit zu einer Lösung bereit gewesen sei. Doch Kontaktversuche seien von der Käuferin abgeblockt worden.

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Verkäuferin und Geschäftsführer weisen Vorwürfe zurück

Weiters heißt es gegenüber "Heute", die Frau sei zunächst eingezogen und habe wenige Tage später die Mängel gemeldet. Auch bei der Frage, warum die Schäden bisher nicht behoben wurden, gehen die Darstellungen auseinander. Die damalige Verkäuferin sagt, sie habe umgehend eine Reparatur-Firma geschickt. Die Käuferin habe den Arbeitern jedoch den Zutritt verweigert und Kontaktversuche blockiert.

Die Bilder des Tages i ?

Inzwischen gab auch der neue Geschäftsführer des Immobilienunternehmens gegenüber "Heute" an, dass seinerseits jederzeit die Bereitschaft zur Klärung der Mängel bestand. "Ich war von Beginn an an einer Lösung der Probleme interessiert. Seitens der Käuferin wurden jedoch alle Kontaktversuche abgeblockt", erzählt der Geschäftsführer.