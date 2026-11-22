i Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) will eine bessere und verlässliche Versorgung für Oberösterreich. ÖVP OÖ 50 Stellen unbesetzt Zu wenige Kassenärzte in OÖ – LH Stelzer schlägt Alarm Wer einen Kassenarzt sucht, braucht Geduld. In Oberösterreich sind viele Stellen unbesetzt. LH Thomas Stelzer fordert die ÖGK jetzt zum Handeln auf. Von Andreas Neumayer 22.11.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ein Arzttermin in der Nähe des Wohnorts sollte selbstverständlich sein. Doch gerade in ländlichen Regionen ist die medizinische Versorgung ein großes Thema", nahm Stelzer (ÖVP) beim 16. Kommunalpolitischen Forum der OÖVP in Bad Schallerbach Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in die Pflicht.

"Es reicht nicht aus, neue Stellen nur vorzusehen. Sie müssen auch wirklich besetzt werden", fordert Stelzer.

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Dutzende Arztstellen sind offen

In Oberösterreich seien laut den vorgelegten Angaben rund 50 Kassenarztstellen nicht besetzt. Mit Stand Ende Juni 2026 waren darunter 26 Stellen für Allgemeinmediziner, 13 für Frauenärzte, sechs für Hautärzte und eine für Kinder- und Jugendheilkunde.

"Wer jeden Monat seine Beiträge bezahlt, muss sich darauf verlassen können, dass er auch einen Kassenarzt findet. Dass die Kassenarztstellen für ein Bundesland gewidmet werden, ist das eine. Diese zu besetzen, das andere. Als Land leisten wir unseren Beitrag. Jetzt muss auch die ÖGK liefern und ihre Arbeit machen", betont der Landeschef.

Besonders wichtig sei Stelzer, dass Menschen unabhängig von ihrem Wohnort rasch medizinische Hilfe erhalten. "Ob in Linz oder im Mühlviertel, im Inn-, Traun- oder im Hausruckviertel: Wer medizinische Hilfe braucht, muss rasch eine Ärztin oder einen Arzt erreichen können. Dafür braucht es ausreichend besetzte Kassenstellen und starke regionale Versorgungsangebote", betonte der Landeshauptmann.

Neue MRT-Geräte für die Regionen

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Gleichzeitig verwies er auf Maßnahmen des Landes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung. So sind neue MRT-Geräte in Grieskirchen, Freistadt und Kirchdorf vorgesehen. Auch Schärding und Bad Ischl sollen folgen.

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Weitere Schwerpunkte sind der Gesundheitsplan 2030, der Rund-um-die-Uhr-Betrieb des Notarzthubschraubers in Suben und die Sicherstellung der notärztlichen Versorgung im Ennstal.