i Die Polizei verfolgte den Raser über die Innkreisautobahn iStock Zweifacher Mordversuch Wiener BMW-Raser (23) droht jetzt lebenslange Haft Nach einer kilometerlangen Flucht vor der Polizei muss sich ein 23-jähriger Wiener am Montag wegen zweifachen Mordversuchs verantworten. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 08:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei bringt einen 23-jährigen Wiener vor Gericht. Am Montag (23. November) muss er sich am Landesgericht Wels wegen zweifachen Mordversuchs verantworten. Laut Anklage soll er bei seiner Flucht mit einem BMW den Tod zweier Polizisten in Kauf genommen haben. Im Fall einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft.

Begonnen hatte alles am 1. Juni 2026 mit einer Geschwindigkeitskontrolle in Kallham (Bezirk Grieskirchen). Dort wurde der 23-Jährige mit seinem 3er-BMW in einer 70er-Zone mit 125 km/h gemessen. Doch statt stehenzubleiben, gab der Wiener Gas und flüchtete vor der Polizei.

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Mit Geschwindigkeiten von bis zu 190 km/h raste er durch den Bezirk Grieskirchen und weiter auf die Innkreisautobahn (A8). Dabei soll er mehrere äußerst gefährliche Fahrmanöver gesetzt haben.

Polizisten konnten Crash nur knapp verhindern

Besonders brisant: Als ein Streifenwagen den BMW bei Tempo 130 links überholen wollte, soll der Lenker plötzlich nach links gelenkt haben. Nur durch eine Vollbremsung konnten die Beamten laut Anklage einen Zusammenstoß verhindern.

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Bei einem weiteren Manöver soll der 23-Jährige mit 190 km/h auf die Gegenfahrbahn gefahren sein und anschließend abrupt auf Tempo 50 abgebremst haben. Damit habe er nicht nur die verfolgenden Polizisten, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Freundin saß während Flucht im BMW

Die gefährliche Fahrt endete schließlich in einem Baustellenbereich bei Aistersheim, wo der Wiener einen Unfall verursachte. Während der gesamten Verfolgungsjagd saß seine Freundin auf dem Beifahrersitz. Beide verweigerten bisher die Aussage.

Seit dem Unfall befindet sich der 23-Jährige in Haft. Er ist bereits zehnmal vorbestraft, sieben Einträge gelten als einschlägig. Am Montag (23. November) muss nun das Landesgericht Wels klären, ob der Angeklagte tatsächlich den Tod der Polizisten in Kauf genommen hat, berichtet die "Kronen Zeitung". Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.