i Den Einsatzkräften bot sich ein Trümmerfeld: Trotz der raschen Rettungsmaßnahmen starb der junge Mann noch an der Unfallstelle. FF Zell an der Pram Verein steht unter Schock Tödlicher Crash: Trauer um jungen Ex-Fußballer (23) Nach dem tödlichen Frontalcrash im Innviertel trauert ein ganzer Ort um Lukas (23). Der Ex-Fußballer war bis zuletzt eng mit seinem Verein verbunden. Von Newsdesk Heute 22.11.2026, 07:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der tödliche Frontalzusammenstoß auf der B137 im Innviertel hat für große Bestürzung gesorgt. Jetzt wird bekannt, wer der erst 23-jährige Lenker war, der Freitagabend sein Leben verlor: Lukas aus Kopfing im Bezirk Schärding.

Der junge Mann hatte jahrelang beim örtlichen Fußballverein gespielt und war diesem bis zuletzt eng verbunden. In seiner Heimatgemeinde herrschen Schock und Trauer.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Feuerwehr: "Ein wüstes Bild"

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 23.40 Uhr auf der Innviertler Straße bei Zell an der Pram. Zwei Audi-Kombis waren auf einem geraden Brückenabschnitt frontal zusammengestoßen. Für Lukas kam trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte jede Hilfe zu spät.

Bilder: Tödlicher Verkehrsunfall in Zell an der Pram i ?

Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Der Wagen des 23-Jährigen war im Frontbereich völlig zerstört. Lukas war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

"Es war ein wüstes Bild, wie wir eingetroffen sind, ein Trümmerhaufen", schildert Johannes Hellwagner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Zell an der Pram, gegenüber der "Krone". Die Einsatzkräfte führten eine sogenannte Crashrettung durch, um den jungen Lenker möglichst rasch aus dem Wrack zu holen. Doch seine Verletzungen waren zu schwer. Der 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Der zweite Unfallbeteiligte, ein 35-jähriger Mann aus Zell an der Pram, wurde verletzt und ins Klinikum Passau gebracht.

50 Helfer nach Frontalcrash im Einsatz

Neben der Feuerwehr Zell an der Pram wurden auch die Feuerwehren Krena und Riedau alarmiert. Insgesamt standen laut Einsatzbericht rund 50 Helfer vor Ort.

Drei Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt, die Polizei und weitere Einsatzkräfte waren an den Rettungs- und Bergungsarbeiten beteiligt. Beide Autofahrer waren zum Unfallzeitpunkt alleine in ihren Fahrzeugen unterwegs.

Die B137 musste während des Einsatzes vollständig gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. Wie es auf dem geraden Straßenabschnitt zu dem folgenschweren Zusammenstoß kommen konnte, ist weiterhin unklar. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Google Map anzeigen

Fußballverein unter Schock

Besonders groß ist die Betroffenheit bei der Union Josko Kopfing. Lukas hatte dort seit 2012 Fußball gespielt und sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Erst 2023 beendete er seine aktive Laufbahn, weil sein Beruf mehr Zeit in Anspruch nahm. Doch seinem Verein blieb er weiterhin eng verbunden.

"Für uns im Verein ist der Unfall ein riesiger Schock", erklärt der sportliche Leiter Markus Eichinger. Lukas sei auch nach seinem Karriereende regelmäßig bei den Spielen gewesen. Er besuchte sowohl Heim- als auch Auswärtspartien und zählte zu den treuesten Fans des Vereins.

Die Bilder des Tages i ?

Auch seine Eltern und weitere Familienmitglieder waren eng mit der Union verbunden. Eichinger sprach den Angehörigen im Namen des gesamten Vereins sein tiefes Mitgefühl aus.

Angehörige und Freunde gedenken Lukas

Am Samstag kamen Angehörige, Freunde und Wegbegleiter spontan zusammen, um des Verstorbenen zu gedenken. Besonders schwer trifft der Verlust seine Familie, zu der auch eine jüngere Schwester gehört.

Kopfings Bürgermeister Bernhard Schasching zeigte sich ebenfalls tief betroffen. "Es ist nie in Worte zu fassen, wenn so junge Leute auf so tragische Weise ums Leben kommen. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen", erklärte er.

Der Tod von Lukas ist bereits der dritte tödliche Verkehrsunfall mit einem jungen Opfer in Oberösterreich innerhalb weniger Tage. Zuvor waren eine 18-Jährige nach einem Unfall auf der A1 bei St. Valentin und eine 15-Jährige nach einem Frontalzusammenstoß auf der B3 bei Saxen ums Leben gekommen.