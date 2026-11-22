Am Samstagnachmittag gegen 16.10 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Auto auf der L541 in Richtung Oberwang unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß eine 20-Jährige. Beide stammen aus dem Bezirk Vöcklabruck.
Zur selben Zeit kam ihnen eine 21-jährige Autofahrerin entgegen. Im Bereich Grossenschwandt passierte dann der Unfall: Die beiden Fahrzeuge stießen aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen.
Während der 17-jährige Lenker und seine Beifahrerin leichte Verletzungen erlitten, musste die 21-Jährige mit einer Trage aus ihrem Fahrzeug befreit werden.
Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die junge Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades per Rettungshubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.
Auch die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden mit der Rettung in dasselbe Krankenhaus gebracht.