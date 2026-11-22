i Eine 21-Jährige Lenkerin wurde nach einem Frontalcrash per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Getty Images Hubschrauber im Einsatz Frontalcrash mit 17-Jährigem – drei Verletzte Heftiger Unfall in Oberwang (Bez. Vöcklabruck): Zwei Autos krachten frontal ineinander. Drei junge Menschen wurden dabei verletzt. Von Andreas Neumayer 22.11.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstagnachmittag gegen 16.10 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Auto auf der L541 in Richtung Oberwang unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß eine 20-Jährige. Beide stammen aus dem Bezirk Vöcklabruck.

Zur selben Zeit kam ihnen eine 21-jährige Autofahrerin entgegen. Im Bereich Grossenschwandt passierte dann der Unfall: Die beiden Fahrzeuge stießen aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen.

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21-Jährige mit Hubschrauber ins Spital

Während der 17-jährige Lenker und seine Beifahrerin leichte Verletzungen erlitten, musste die 21-Jährige mit einer Trage aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

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Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die junge Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades per Rettungshubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen.

Auch die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden mit der Rettung in dasselbe Krankenhaus gebracht.