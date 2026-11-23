Eine Polizeikontrolle wurde einem jungen Autofahrer am Sonntagabend (22. November) zum Verhängnis. Gegen 22.40 Uhr hielten Beamte den 22-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land im Gemeindegebiet von Sierning an.
Bei der Überprüfung fiel den Polizisten eine Unstimmigkeit auf: Der Mann dürfte die Nummerntafeln eines älteren, verunfallten Autos auf seinem neuen Fahrzeug montiert haben. Damit soll er vorgetäuscht haben, dass der Wagen ordnungsgemäß zugelassen sei.
Die Beamten nahmen die Kennzeichen ab. Auf den 22-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.