i Die Polizei fiel nicht auf den Kennzeichentrick hinein. iStock Falsches Taferl Neues Auto, falsches Kennzeichen – Polizei schlägt zu Bei einer Polizeikontrolle in Sierning flog ein mutmaßlicher Kennzeichen-Trick auf. Einem 22-Jährigen drohen mehrere Anzeigen. Von Andreas Neumayer 23.11.2026, 10:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Polizeikontrolle wurde einem jungen Autofahrer am Sonntagabend (22. November) zum Verhängnis. Gegen 22.40 Uhr hielten Beamte den 22-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land im Gemeindegebiet von Sierning an.

Kennzeichen von Unfallauto verwendet

Bei der Überprüfung fiel den Polizisten eine Unstimmigkeit auf: Der Mann dürfte die Nummerntafeln eines älteren, verunfallten Autos auf seinem neuen Fahrzeug montiert haben. Damit soll er vorgetäuscht haben, dass der Wagen ordnungsgemäß zugelassen sei.

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Die Beamten nahmen die Kennzeichen ab. Auf den 22-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.