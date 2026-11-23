i Am Grenzübergang Rottal Ost fand die Polizei Passau bei einem Mann Kokain. istock Kokain gefunden Grenzübertritt endet für Mann (34) bei der Polizei Bei einer Kontrolle eines Reisebusses auf der A3 in Bayern flog an der Grenze ein von Richtung Oberösterreich kommender 34-Jähriger auf. Von Andreas Neumayer 23.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für einen 34-jährigen Bosnier endete die Einreise nach Deutschland mit einer Festnahme. In der Nacht auf Samstag (21. November) kontrollierten deutsche Bundespolizisten gegen 1.45 Uhr einen Reisebus auf der A3 bei Ruhstorf. Der Mann war zuvor aus Österreich eingereist.

Bei der Überprüfung seiner Papiere stellten die Beamten fest, dass sich der 34-Jährige bereits länger als erlaubt im Schengenraum aufgehalten hatte. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise wurde er vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier Passau gebracht.

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Kokain in Kleidung versteckt

Dort nahmen die Polizisten den Mann genauer unter die Lupe. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung entdeckten sie eine Tüte mit 1,8 Gramm Kokain.

Der 34-Jährige wurde wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen unerlaubter Einreise angezeigt. Anschließend schickten ihn die deutschen Behörden nach Österreich zurück.