Die Linz AG Linien passen ihre Fahrpläne an den Adventwochenenden und am Feiertag, dem 8. Dezember, an. Betroffen sind mehrere Buslinien, Straßenbahnen und die Pöstlingbergbahn.
An den vier Adventsamstagen (28. November sowie 5., 12. und 19. Dezember) sind die Stadtteillinien 101 bis 107 länger unterwegs. Statt wie bisher um 14 Uhr ist erst gegen 18 Uhr Schluss.
Auch auf den Pöstlingberg kommen Fahrgäste häufiger: An den Adventsonntagen (29. November sowie 6., 13. und 20. Dezember), am 8. Dezember und am Heiligen Abend fährt die Pöstlingbergbahn zwischen 10 und 17 Uhr alle 15 Minuten.
Wer den Feiertag zum Einkaufen nutzen möchte, sollte die geänderten Fahrpläne kennen. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 verkehren am 8. Dezember nach dem Samstagsfahrplan im 7,5-Minuten-Takt. Ausgenommen ist der Abschnitt zwischen Trauner Kreuzung und Schloss Traun.
Die Buslinien 17 und 19 werden zwischen 8.30 und 19.30 Uhr von Leonding kommend bis zur Industriezeile verlängert. Für alle übrigen Bus- und Obuslinien gilt der normale Sonn- und Feiertagsfahrplan.
Auch am 24. Dezember gibt es Besonderheiten: Die Pöstlingbergbahn fährt nach dem Samstagsfahrplan bis 19.30 Uhr. Die letzte Fahrt auf den Berg startet um 19 Uhr, die letzte Talfahrt um 19.30 Uhr.
Die Stadtteillinie 150 ist am Heiligen Abend ebenfalls nach dem Samstagsfahrplan unterwegs.