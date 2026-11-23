i Die Polizei stoppte die stark alkoholisierte Lenkerin und nahm ihr den Führschein ab. iStock Fuhr Schlangenlinien Mit 2,14 Promille am Steuer - Führerschein weg Weil ihr Auto durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen war, wurde die Polizei alarmiert. Einer 60-Jährigen wurde der Führerschein entzogen. Von Andreas Neumayer 23.11.2026, 11:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer schlugen am Sonntag (22. November) gegen 13.15 Uhr Alarm: Ein Pkw war im Bezirk Wels-Land durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen. Die Polizei rückte aus, doch von dem Wagen fehlte zunächst jede Spur.

Polizei spürte Lenkerin zu Hause auf

Die Beamten machten sich daraufhin auf den Weg zur Wohnadresse des Zulassungsbesitzers. Dort trafen sie auf eine 60-Jährige, die zugab, kurz zuvor mit dem Auto gefahren zu sein.

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Ein anschließender Alkotest brachte das Ausmaß ihrer Alkoholisierung ans Licht: 2,14 Promille! Die Polizei nahm der Frau den Führerschein vorläufig ab.