Aufmerksame Verkehrsteilnehmer schlugen am Sonntag (22. November) gegen 13.15 Uhr Alarm: Ein Pkw war im Bezirk Wels-Land durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen. Die Polizei rückte aus, doch von dem Wagen fehlte zunächst jede Spur.
Die Beamten machten sich daraufhin auf den Weg zur Wohnadresse des Zulassungsbesitzers. Dort trafen sie auf eine 60-Jährige, die zugab, kurz zuvor mit dem Auto gefahren zu sein.
Ein anschließender Alkotest brachte das Ausmaß ihrer Alkoholisierung ans Licht: 2,14 Promille! Die Polizei nahm der Frau den Führerschein vorläufig ab.