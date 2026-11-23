i In Kürze stürmen wieder zahlreiche Perchten die Innenstadt von Marchtrenk. Stadtgemeinde Marchtrenk 500 schaurige Gestalten Teuflischer Besuch! Marchtrenk wird zur Gruselzone In Marchtrenk wird es höllisch! Am 12. Dezember ziehen rund 500 schaurige Gestalten durch die Innenstadt und sorgen für ein feuriges Spektakel. Von Andreas Neumayer 23.11.2026, 11:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hörner, furchteinflößende Masken und jede Menge Feuer: In Marchtrenk (Bez. Wels-Land) wird es am 12. Dezember wieder unheimlich. Beim mittlerweile sechsten Perchtenlauf ziehen ab 17 Uhr rund 500 Figuren durch das Stadtzentrum. Das Spektakel dauert etwa eineinhalb Stunden.

25 Gruppen ziehen durch die Stadt

Insgesamt 25 Perchtengruppen haben sich angekündigt. Neben riesigen, schaurigen Perchten sind auch Hexen, Hobagoass, Engerl und Kinderperchten mit dabei. Die Besucher erwartet eine Mischung aus traditionellen Brauchtumsfiguren und einer Show mit Feuer- und Lichteffekten.

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Organisiert wird der Umzug von der Stadtgemeinde Marchtrenk gemeinsam mit den Weisskirchner AuTeufeln.

Vorbereitungen laufen bereits

Damit die zahlreichen Gruppen durch die Innenstadt ziehen können, sind umfangreiche Vorbereitungen nötig. Neben Straßensperren werden auch Sicherheitskräfte, Verpflegungsstationen sowie Ton- und Lichttechnik organisiert.

Die Bilder des Tages i ?

"Ich bin überzeugt, dass wir hier wieder Maßstäbe setzen und allen Zuseherinnen und Zusehern ein grandioses Adventspektakel bieten werden", freut sich Vizebürgermeisterin und Kulturstadträtin Heidi Strauss auf die Veranstaltung.