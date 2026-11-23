i Für die Sonderklasse zahlte die 66-Jährige insgesamt 6.300 Euro. Das Spital bestreitet einen Zusammenhang mit dem früheren Termin. iStock 6.300 Euro für Hüft-OP Wer zahlt, kommt früher dran? Streit um OP-Termine Fast zwei Jahre sollte eine Pensionistin auf ihre Hüft-OP warten. Nach einer Zahlung von 6.300 Euro ging es ganz schnell. Nun reagiert das Spital. Von Österreich Heute 23.11.2026, 14:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer mehr zahlt, kommt früher unters Messer? Diese Frage sorgt derzeit in Oberösterreich für Diskussionen. Auslöser ist der Fall einer 66-jährigen Pensionistin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, sollte die Frau trotz Schmerzen fast zwei Jahre auf eine Hüftoperation im Ordensklinikum Linz bei den Barmherzigen Schwestern warten.

Dann entschied sie sich für einen Eingriff in der Sonderklasse und zahlte dafür 6.300 Euro. Nur wenige Tage später wurde sie operiert.

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Spital weist Vorwürfe zurück

Für die Pensionistin liegt der Verdacht nahe, dass sie durch die Zahlung schneller zu ihrem OP-Termin gekommen ist. Das Krankenhaus widerspricht dieser Darstellung entschieden. Orthopädie-Primar Reinhold Ortmaier erklärt gegenüber der "Kronen Zeitung", dass Patienten ausschließlich nach medizinischer Dringlichkeit vorgereiht würden – unabhängig davon, ob sie eine Zusatzversicherung haben oder selbst bezahlen.

Die langen Wartezeiten begründet er mit der steigenden Zahl an Patienten bei gleichbleibenden Ressourcen.

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Bis zu 90 Wochen warten

Wie angespannt die Situation ist, zeigen die aktuellen Wartezeiten. Wer im Ordensklinikum Linz eine Hüftoperation benötigt, muss laut der Website des Landes Oberösterreich derzeit mit bis zu 90 Wochen rechnen. Laut Ortmaier sei das allerdings nur eine Momentaufnahme.

Im bisherigen Jahresdurchschnitt hätten Patienten rund 38 Wochen gewartet. Der Grund für die Abweichung: Immer wieder werden Patienten vorgezogen, wenn kurzfristig Termine frei werden.

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Darum kam die Pensionistin früher dran

Das Spital unterscheidet zwischen drei Gruppen: Akutpatienten, die besonders rasch operiert werden müssen, Patienten mit erhöhter Dringlichkeit und weniger dringenden Fällen. Die 66-Jährige habe zur mittleren Gruppe gehört und sei deshalb zusätzlich auf einer sogenannten Akutliste gestanden.

Nach Darstellung des Spitals wäre sie auch ohne Sonderklasse früher operiert worden, sobald ein entsprechender Termin frei geworden wäre. Die Sonderklasse biete hingegen die Möglichkeit, einen Wunscharzt zu wählen und ein besser ausgestattetes Zimmer zu bekommen – nicht aber einen garantierten schnelleren OP-Termin.

Was passiert mit dem Geld?

Auch den Vorwurf, dass sich das Krankenhaus durch Sonderklassepatienten bereichere, weist die Spitalsführung zurück. Ärztlicher Direktor Stefan Beyerlein erklärt, dass ein Viertel der Einnahmen aus der Sonderklasse dem Krankenhaus zugutekomme. Davon profitiere auch die allgemeine Klasse.

Die Debatte dürfte damit aber nicht beendet sein. Denn eine zuvor veröffentlichte IHS-Umfrage hatte bereits Fragen über mögliche Vorreihungen bei planbaren Operationen aufgeworfen.