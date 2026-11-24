i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger (Archiv, Symbolbild) Plan ging nicht auf Polizei kann nicht glauben, was Österreicher macht Er warf seinen E-Scooter weg und spazierte seelenruhig an den Polizisten vorbei. Doch für einen Drogendealer (51) ging der Plan nicht auf. Von André Wilding 24.11.2026, 09:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bereits im August 2026 geriet ein 51-jähriger E-Scooter-Lenker im Stadtgebiet von Linz nach einem vermeintlichen Einbruch in eine Apotheke in polizeiliche Fahndungsmaßnahmen. Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnten, war, dass es sich bei dem 51-Jährigen um einen Suchtgifthändler handelte, welcher neben einem beachtlichen Bargeldbetrag auch diverse Suchtgift-Produkte mitführte.

An Polizisten vorbeispaziert

Anstatt sich der Kontrolle zu stellen, ergriff der gebürtige Welser sofort die Flucht, entledigte sich seines E-Scooters sowie seiner Utensilien und spazierte, in der Hoffnung, nun nicht mehr erkannt zu werden, seelenruhig an den Polizisten vorbei, wurde jedoch von den fahndenden Beamten wiedererkannt und zu einer Personenkontrolle angehalten.

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Nachdem im Nahbereich auch jene Gegenstände aufgefunden worden waren, denen er sich entledigt hatte, stellte der 51-Jährige in einer ersten Befragung den Verdacht des Suchtgifthandels in Abrede und wurde auf freiem Fuß belassen.

Bei einer Auswertung seines Mobiltelefons konnte ein Chat mit seinem "Geschäftspartner" festgestellt werden. Die beiden waren zwar bemüht, im Chatverlauf über ihre Identitäten nichts Preis zu geben, jedoch unterlief dem Chatpartner des 51-Jährigen ein folgenschwerer Fehler, wodurch die Beamten auf den 50-jährigen Komplizen, welcher aktuell eine Haftstrafe verbüßt, sofort schließen konnten.

"Perspektivlosigkeit"

Nach umfangreichen Ermittlungen zum Verdacht des Suchtgifthandels wurde durch die Staatsanwaltschaft Linz betreffend des 51-Jährigen eine Festnahmeanordnung erlassen. Dieser konnte schließlich wenig später in Traun festgenommen werden.

Der 50-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig, aufgrund von "Perspektivlosigkeit" in den letzten Monaten Suchtgiftlieferungen für den 51-Jährigen organisiert und auch Suchtgifthandel betrieben zu haben.

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Aufgrund der eindeutigen Beweislage gab auch der 51-Jährige ein umfassendes Geständnis ab. Insgesamt dürfte das Duo Suchtgift in sechsstelliger Euro-Höhe verkauft haben.