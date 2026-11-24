i Früher als üblich wurde heuer der Christbaum am Stadtplatz in Wels-Innenstadt aufgestellt. Noch vor der Adventzeit sorgt sein schiefer Wipfel aber für Schlagzeilen laumat Wipfel plötzlich total schief Welser Christbaum "spechtelt" bei Bürgermeister rein Schiefe Bescherung in Wels! Der 17 Meter hohe Christbaum neigt seine Spitze Richtung Rathaus. Jetzt wird geprüft, ob er geradegerückt werden kann. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schiefe Bescherung in Wels! Ausgerechnet in der "European City of Christmas 2026" sorgt der große Weihnachtsbaum am Stadtplatz für Aufregung. Die 17 Meter hohe Fichte steht zwar noch an ihrem Platz, doch ihre Spitze hat sich sichtbar zur Seite geneigt – und zeigt ausgerechnet in Richtung Rathaus. Jetzt soll überprüft werden, ob sich der Schaden beheben lässt.

Dabei sollte der prächtig geschmückte Baum eigentlich einer der großen Hingucker der Welser Weihnachtswelt sein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ob der Baum bis Weihnachten wieder eine gerade Spitze bekommt oder als schiefer Hingucker stehen bleibt, muss sich erst zeigen. laumat

Christbaum neigt sich Richtung Bürgermeister

Auf Fotos ist die Schieflage im oberen Bereich der Fichte deutlich zu erkennen. Das ungewöhnliche Erscheinungsbild sorgt bereits für Schmunzeln. Hinter vorgehaltener Hand wird gescherzt, ob der Christbaum vielleicht neugierig einen Blick ins Büro von Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) werfen möchte.

Die 17 Meter hohe Fichte stammt aus einem Wald in Spital am Pyhrn im Bezirk Kirchdorf. Sie wurde von den Österreichischen Bundesforsten zur Verfügung gestellt und bereits Ende Oktober auf dem Welser Stadtplatz aufgestellt.

Damit sollte rechtzeitig zur Eröffnung der Weihnachtswelt am 13. November alles fertig sein.

Für Wels ist der Weihnachtsbaum heuer besonders wichtig. Die Stadt trägt 2026 den Titel "European City of Christmas" laumat

Kann die Baumspitze noch gerettet werden?

Nun müssen sich die Verantwortlichen allerdings mit der ungewöhnlichen Form des Weihnachtsbaumes beschäftigen. Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, soll überprüft werden, ob sich die geknickte Spitze wieder in Ordnung bringen lässt.

Eine unmittelbare Gefahr scheint vorerst nicht zu bestehen. Die Standfestigkeit des Christbaumes dürfte nach bisherigem Kenntnisstand gegeben sein. Warum sich die Baumspitze geneigt hat, ist noch nicht abschließend geklärt.

20.000 LED-Lichter schmücken den Baum

Immerhin hat der ungewöhnliche Anblick auch etwas Gutes: Der schiefe Christbaum ist mittlerweile selbst zu einer kleinen Attraktion geworden. Rund 20.000 LED-Lichtpunkte schmücken die 17 Meter hohe Fichte, die zum Welser Lichterpfad gehört. Auch mit ihrer schiefen Spitze bleibt sie damit ein beliebtes Fotomotiv.

Für Wels ist der Weihnachtsbaum heuer besonders wichtig. Die Stadt trägt 2026 den Titel "European City of Christmas" und präsentiert sich mit ihrer Weihnachtswelt als weihnachtlicher Besuchermagnet.

Ob der Baum bis Weihnachten wieder eine gerade Spitze bekommt oder als schiefer Hingucker stehen bleibt, muss sich erst zeigen.