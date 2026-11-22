i Immer häufiger werden Krampusse bei Umzügen selbst attackiert. Besonders das Reißen an den Hörnern kann lebensgefährliche Folgen haben, so etwa beim Umzug der Manhattan Teifln. zVg Gefährlicher Trend Immer mehr Krampusse verletzt: "Spiel mit ihrem Leben" Hörnerreißer werden bei Krampusläufen zunehmend zum Problem. Nun schlagen Veranstalter Alarm und rüsten bei der Sicherheit auf. Von Österreich Heute 22.11.2026, 07:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie tragen furchteinflößende Masken, schwere Glocken und zottelige Felle. Doch bei den Krampusläufen müssen mittlerweile nicht nur die Zuschauer aufpassen. Immer häufiger werden die schaurigen Gestalten selbst Opfer brutaler Attacken. Besonders gefährlich: das gewaltsame Reißen an den Hörnern.

"Manche Zuschauer glauben echt, das ist der neue Volkssport", ärgert sich Katharina Hausmann, Obfrau der Manhattan Teifln aus Villach. Was für manche offenbar ein Spaß ist, kann für die Krampusse lebensgefährliche Folgen haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Jugendliche lockten Krampus in eine Falle

Wie schnell ein Krampuslauf im Krankenhaus enden kann, zeigte sich erst vergangenen Sonntag in Villach. Dort wurde ein 24-jähriger Krampus von acht bis zehn Jugendlichen unter einem Vorwand in eine Falle gelockt.

Die Gruppe gab vor, ein gemeinsames Foto machen zu wollen. Doch statt für ein Erinnerungsbild zu posieren, griffen die Jugendlichen plötzlich an. Sie packten den jungen Mann von hinten an den Hörnern seiner Maske und rissen mit voller Kraft daran.

"Sie rissen so heftig daran, dass es ihn rücklings ausgehoben hat", schildert Hausmann. Der 24-Jährige musste mit der Rettung ins Klinikum Villach gebracht werden. Die Diagnose: eine schmerzhafte Zerrung der Nackenmuskulatur.

Auch 15-Jähriger bei Umzug verletzt

Es blieb nicht bei diesem einen Vorfall. Beim selben Umzug wurde auch ein erst 15-jähriger Krampus attackiert. Unbekannte zerrten ebenfalls heftig an den Hörnern seiner Maske. Auch der Jugendliche erlitt eine Zerrung der Nackenmuskulatur.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Oft sind Kinder und Jugendliche betroffen

Was viele Zuschauer unterschätzen: Eine Krampusmaske kann bis zu sieben Kilogramm wiegen und ist mit dem restlichen Kostüm verbunden. Wird mit Gewalt an den Hörnern gerissen, wirken enorme Kräfte auf den Nacken und die Wirbelsäule.

"Unter den Masken sind oft Kinder und Jugendliche, die auch noch keine ausgereifte Nackenmuskulatur haben", warnt die Krampus-Chefin. Ihre drastische Befürchtung: "Im schlimmsten Fall bricht sich jemand das Genick. Die Täter spielen mit dem Leben der Krampusse."

Die Bilder des Tages i ?

Jetzt sollen sogar Kameras helfen

Die zunehmenden Übergriffe haben Konsequenzen. Hausmann will bei künftigen Krampusläufen noch mehr Sicherheitspersonal einsetzen. Auch Kameras stehen im Raum, um mögliche Angreifer rascher identifizieren zu können.

"Damit wollen wir unsere Läufe von der ersten bis zur letzten Minute filmen, um Hörnerreißer gleich ausfindig machen zu können", erklärt sie.

Mehr Securities gegen brutale Gruppen

Auch in Oberösterreich wächst die Sorge. Patrick Pfister organisiert mit der Teifelsbruat in Spital am Pyhrn einen der größten Krampusläufe des Bundeslandes. Rund 500 Krampusse und Perchten nehmen daran teil.

Vor dem Start werden dort die Absperrgitter kontrolliert. Gleichzeitig achten die Verantwortlichen auf Gruppen, von denen möglicherweise Probleme ausgehen könnten. Bei Bedarf werden zusätzliche Ordner eingesetzt.

Pfister bringt die veränderte Situation auf den Punkt: "Denn mittlerweile müssen die Ordner nicht nur die Zuschauer vor den Krampussen schützen, sondern die Krampusse vor den Zuschauern."