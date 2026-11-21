i Am 20. November gegen 10.20 Uhr meldete der Mitarbeiter den Fund der Polizei. iStock / Getty Images / Oleksandr Sadovenko Polizei fasst Verdächtigen Werkstattmitarbeiter findet 2,9 Kilo Cannabis in Auto Ein Werkstattmitarbeiter entdeckte Cannabis in einem Auto. Bei einer Durchsuchung stellte die Polizei daraufhin 2,9 Kilogramm sicher. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 18:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Werkstattmitarbeiter machte in Völkermarkt eine verdächtige Entdeckung: Im Kofferraum eines Autos soll ein größeres Paket Cannabis gelegen sein. Die Polizei nahm daraufhin zwei Insassen vorläufig fest. Bei einer späteren Hausdurchsuchung wurden schließlich rund 2,9 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt.

Am 20. November gegen 10.20 Uhr meldete der Mitarbeiter den Fund der Polizei. Als die Beamten in der Werkstatt eintrafen, war das betreffende Auto allerdings bereits weggefahren.

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Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Unter dem Vorwand, dass ein Werkzeug im Wagen vergessen worden sei, gelang es schließlich, den Lenker zur Rückkehr in die Werkstatt zu bewegen.

Die Polizei hielt daraufhin die beiden Insassen an: einen 26-jährigen Klagenfurter und eine 25-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt. Beide wurden vorläufig festgenommen. Das zuvor gemeldete Cannabispaket befand sich zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr im Auto.

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2,9 Kilo Cannabis bei Durchsuchung entdeckt

Während die Frau angab, nichts von dem Cannabis zu wissen, verweigerte der Mann zunächst die Kooperation. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete deshalb eine gerichtlich bewilligte Hausdurchsuchung an seiner Wohnadresse an.

Dabei fanden die Ermittler szenetypische Utensilien. In einem weiteren Fahrzeug wurden zudem rund 2,9 Kilogramm Cannabiskraut entdeckt und sichergestellt.

Da sich der Tatverdacht gegen die 25-Jährige nicht erhärtete, wurde sie aus der Haft entlassen. Gegen den 26-Jährigen wurde nach Angaben der Polizei eine Anzeige auf freiem Fuß angeordnet.