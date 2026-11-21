i Auf einer schwimmenden Plattform hatte der Steirer ein Date geplant. iStock / Shine Morrison Prozess geht weiter Bei Dinner in Wörthersee ertrunken: Wer ist schuld? Romantisches Essen endete tödlich: Ein Steirer stürzte von einer schwimmenden Plattform ins Wasser. Nun geht der Prozess gegen den Betreiber weiter. Von Österreich Heute 21.11.2026, 14:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im August 2025 kam es am Wörthersee zu einem tragischen Unglück. Ein 38-jähriger Steirer fiel von der schwimmenden Plattform "The Island" bei Bad Saag ins Wasser und ertrank. Was als romantischer Abend geplant war, endete mit seinem Tod.

Nun wird der Fall erneut vor Gericht verhandelt. Nach einer Unterbrechung von mehr als einem halben Jahr wird der Prozess am Freitag, 20. November, am Landesgericht Klagenfurt fortgesetzt.

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Betreiber bestreitet Schuld

Der Betreiber der schwimmenden Plattform ist wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt. Beim ersten Verhandlungstermin bekannte er sich nicht schuldig.

Im Mittelpunkt des Verfahrens steht die Frage, ob bei dem schwimmenden Gefährt ausreichende Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden und welche Vorschriften dafür galten. Bereits beim Prozessauftakt wurde unter anderem thematisiert, dass die Plattform keine entsprechende Zulassung gehabt haben soll.

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Fragen zu Geländer und Schwimmwesten

Auch die Ausstattung der Plattform spielt eine wichtige Rolle. Vor Gericht wurde über das Vorhandensein von Schwimmwesten und einer Reling gesprochen.

Zudem ging es um den Alkoholkonsum des späteren Opfers. Die Aussagen dazu gingen auseinander, berichtet die "Kleine Zeitung".

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Beim ersten Verhandlungstermin war auch davon die Rede, dass vieles an der Plattform selbst gebaut worden sei.

Neue Gutachten sollen Klarheit bringen

Während der mehrmonatigen Prozessunterbrechung wurden mehrere Sachverständigengutachten eingeholt. Experten aus den Bereichen Schifffahrtstechnik, Zulassungswesen und Biomechanik sollen helfen, offene Fragen zu klären.

Dabei geht es insbesondere darum, wie die Plattform rechtlich und technisch einzuordnen ist und welche behördlichen Vorgaben für ihren Betrieb einzuhalten gewesen wären. Ob der Betreiber für den Tod des 38-Jährigen strafrechtlich verantwortlich ist, muss das Gericht entscheiden. Es gilt die Unschuldsvermutung.