i Ein Mann und ein weißer Audi fielen einer Messnerin auf. Ob er mit dem Diebstahl zu tun hat, ist unklar. Google Maps Exekutive sucht Zeugen Polizei fahndet nach möglichem Kirchendieb im Audi Aus einer Geldbox in einer Kirche in St. Andrä in Kärnten wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 19:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einer Filialkirche in St. Andrä im Bezirk Wolfsberg wurde Bargeld im dreistelligen Eurobereich gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag, dem 21. November, wurde ein mutmaßlicher Diebstahl aus der Filialkirche St. Jakob in der Gemeinde St. Andrä bekannt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die dort tätige Messnerin hatte gegen 11.45 Uhr einen weißen Audi mit deutschem Kennzeichen im Eingangsbereich der Kirche bemerkt.

Ein Mann mittleren Alters soll das Gotteshaus verlassen haben und anschließend mit dem Auto in Richtung St. Paul davongefahren sein.

Er trug laut Beschreibung eine Arbeitshose und eine Schildkappe, hatte rötliches, gekraustes Haar und eine Umhängetasche.

Die Bilder des Tages i ?

Bargeld im dreistelligen Eurobereich weg

Wegen eines unguten Gefühls kontrollierte die Messnerin kurz darauf die versperrten Geldbehältnisse in der Kirche. Dabei stellte sie fest, dass aus einer Geldbox Bargeld im dreistelligen Eurobereich fehlte.

Der genaue Tatzeitpunkt und die Täterschaft sind derzeit noch unbekannt. Die Polizei betont, dass nicht feststeht, ob der beobachtete Mann tatsächlich mit dem Diebstahl in Zusammenhang steht. Eine Fahndung und intensive Nachschau im Bezirk Wolfsberg verliefen bisher ohne Erfolg.

Die Polizei ersucht mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion St. Andrä unter 059133/2166 zu melden.