i Ein Unbekannter gab sich im Internet als einsamer, verwitweter Arzt aus und baute über Monate eine Beziehung zu der Frau auf. Schließlich verlor sie mehrere zehntausend Euro. Getty Images Angeblicher Witwer 63-Jährige verliert bei Liebesbetrug Zehntausende Euro Über zwei Jahre baute ein Unbekannter eine Onlinebeziehung zu einer Wolfsbergerin auf. Dann bat er sie immer wieder um Geld. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 21:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 63-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg ist Opfer eines sogenannten Love-Scams gewaltigen Ausmaßes geworden.

Ein Unbekannter gab sich im Internet als einsamer, verwitweter Arzt aus und baute über Monate eine Beziehung zu der Frau auf. Schließlich verlor sie mehrere zehntausend Euro.

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Der Kontakt begann im Oktober 2024 über ein soziales Netzwerk. Später wechselte die Kommunikation zu einem Messenger-Dienst.

Nigerianische Telefonnummern

Dabei verwendete der mutmaßliche Täter nigerianische Telefonnummern. Er gab vor, sich nach der großen Liebe zu sehnen, und entwickelte mit der Kärntnerin eine Onlinebeziehung.

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Im Laufe der Zeit bat der Unbekannte die Frau immer wieder um finanzielle Unterstützung. Die 63-Jährige kam den Forderungen nach und überwies mehrere Beträge.

Insgesamt entstand der 63-Jährigen dadurch ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro, den sie wohl nie ersetzt bekommen wird.