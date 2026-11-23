i Die Polizei ist nach dem Vorfall auf der Suche nach Zeugen. Getty Images Polizei sucht Zeugen Eisplatte kracht durch Scheibe – Lenker verletzt Schock am Montagmorgen auf der B1: Eine Eisplatte löste sich offenbar von einem Lkw und krachte durch die Windschutzscheibe eines Autos. Von Andreas Neumayer 23.11.2026, 17:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gefährlicher Zwischenfall im Frühverkehr: Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war am Montag (23. November) gegen 7 Uhr auf der Landesstraße B1 unterwegs. Er fuhr von Lambach kommend in Richtung Wels, als es im Bereich Unterroithen in der Gemeinde Edt bei Lambach (Bezirk Wels-Land) zu dem Unfall kam.

Dem jungen Mann kam ein Fahrzeug entgegen, bei dem es sich vermutlich um einen Lkw mit Anhänger handelte. Als dieser vorbeifuhr, lösten sich plötzlich mehrere Eisplatten vom Planendach.

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Eisplatte zerstört Windschutzscheibe

Eine der Platten wurde durch die Luft geschleudert und traf die Windschutzscheibe des 28-Jährigen. Das Eis durchschlug die Scheibe und verletzte den Lenker.

Eine nachkommende Lenkerin reagierte sofort und alarmierte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Wels gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Von dem mutmaßlichen Lkw ist das Kennzeichen nicht bekannt. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise von Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Hergang machen können.

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Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Lambach unter 059133/4183 melden.